كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا واحدًا على الأقل في المياه قبالة ساحلها الشرقي، على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي الأحد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد، أو أكثر في البحر الشرقي» في إشارة إلى بحر اليابان، بحسب وكالة «فرانس برس».

- كوريا الشمالية تطلق صاروخا يشتبه أنه عابر للقارات بعد زيارة بايدن إلى آسيا

وفي 25 مايو الماضي، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخًا بالستيًا يشتبه أنه عابر للقارات كما أعلنت كوريا الجنوبية بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كان في آسيا لتأكيد دعمه لسول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ.