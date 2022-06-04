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«العدل الأميركية» تتهم مساعدا لترامب بعرقلة تحقيق الكونغرس في اقتحام «الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 06:16 مساء
«العدل الأميركية» تتهم مساعدا لترامب بعرقلة تحقيق الكونغرس في اقتحام «الكابيتول»
أنصار ترامب خلال الاعتداء على الكونغرس. 6 يناير 2021 (أ ف ب)
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اتهمت وزارة العدل الأميركية، بيتر نافارو، المستشار الاقتصادي السابق والحليف المقرب من دونالد ترامب، الجمعة، بـ«عرقلة تحقيق الكونغرس» في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

واتُّهم نافارو (72 عامًا) لأنه رفض الإدلاء بشهادته أو تقديم وثائق إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق باقتحام الآلاف من أنصار دونالد ترامب مقر الكونغرس الأميركي في محاولة لمنع التصديق على فوز جو بايدن الرئاسي. وذكرت المحكمة الفدرالية في واشنطن أن المستشار السابق أُوقف، وسيمثل أمام قاضٍ، بحسب «فرانس برس».

« لجنة 6 يناير»
وأكد رئيس التحقيق البرلماني، الديمقراطي بيني طومسون أنّ بيتر نافارو، «لم يخف دوره في المحاولات التي هدفت إلى قلب نتائج انتخابات 2020، بل تحدث عن دعم الرئيس السابق لهذه المشاريع». 

ووفق ما يسمى « لجنة 6 يناير»، عمل نافارو أيضًا مع ستيف بانون المستشار السياسي السابق لدونالد ترامب، من أجل «تأخير مصادقة الكونغرس» وتغيير نتائج الانتخابات. وكان بانون أول مساعد لدونالد ترامب يُتهم بـ«عرقلة» التحقيق البرلماني في نوفمبر. 

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وتريد لجنة التحقيق التي استمعت إلى مئات الشهود استكمال عملها قبل الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر المقبل، بأي ثمن. فإذا فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، قد يحل الجمهوريون اللجنة. 

التعاون مع تحقيق الكونغرس
وتخطط اللجنة لعقد جلسات استماع عامة ابتداءً من الأسبوع المقبل. ويواجه نافارو في حالة إدانته عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 30 يومًا و12 شهرًا، وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار.

والثلاثاء، رفع نافارو دعوى قضائية ضد لجنة التحقيق أمام محكمة اتحادية في واشنطن، معتبرًا أن تحقيقها غير قانوني ولا تملك صلاحية لاستدعائه. لكن قاضيًا وجد الخميس مشاكل إجرائية في الدعوى، وأمر نافارو برفعها مجددًا.

ورغم توصيات النواب فإن وزارة العدل لم توجه أي اتهام لكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، والمستشار السابق المقرب من ترامب دان سكافينو علمًا بأن الرجلين رفضا كذلك التعاون مع تحقيق الكونغرس.

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