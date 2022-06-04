موسكو: وحدات أوكرانية تنسحب من سيفيرودونيتسك

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الجيش الروسي، السبت، أن وحدات عسكرية أوكرانية تنسحب من مدينة سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا، التي تشهد معارك شرسة بين قوات كييف والقوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن «وحدات من الجيش الأوكراني تعرضت لخسائر جسيمة خلال المعارك في سيفيرودونيتسك (ما يصل إلى تسعين في المئة في وحدات عدة) تنسحب نحو ليسيتشانسك»، المدينة الكبيرة المجاورة.

استمرار «قتال الشوارع»

استمر «قتال الشوارع»، السبت، في المنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونيتسك الكبيرة في شرق أوكرانيا، حيث أكدت كييف أن موسكو «تلقي بكل ثقلها» في المعركة بعد أكثر من 100 يوم من بدء النزاع.

تركز روسيا هجومها في منطقة دونباس على أمل السيطرة الكاملة عليها. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن «حرب استنزاف» طويلة الأمد تدور هناك.

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وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، إن «الوضع في المنطقة بأكملها صعب للغاية. يتركز القتال حاليًا في سيفيرودونيتسك لأن... الجيش الروسي ألقى بكل ثقله واحتياطاته» في هذه المعركة، وفق ما ورد في مقابلة نشرت على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

الاستيلاء على حوض دونباس المنجمي

وأكد أن «المعلومات الأولية تشير إلى أنهم نجحوا في السيطرة على معظم المدينة. لكن قواتنا تدفعهم للتراجع الآن». وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية صباح السبت أن «العمليات جارية في المنطقة الصناعية في سيفيرودونتسك. القتال في الشوارع مستمر».

من جهته، أكد الجيش الروسي، السبت، أن وحدات عسكرية أوكرانية تنسحب من سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا. الهدف المعلن للقوات الروسية هو الاستيلاء على حوض دونباس المنجمي الذي سيطرت على أجزاء منه القوات الانفصالية الموالية لروسيا عام 2014.

تضرر 6 أبراج سكنية

ويعد الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك ومدينة ليسيتشانسك المجاورة التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترًا من العاصمة الإدارية الإقليمية الأوكرانية، كراماتورسك، خطوة رئيسية لتحقيق تلك السيطرة. وكان عدد سكان سيفيرودونتسك قبل الحرب يناهز 100 ألف نسمة.

وأكدت الرئاسة أن «ستة أبراج سكنية على الأقل تضررت في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك» و«سقط أربعة قتلى وجرح واحد» في الهجمات الروسية في منطقة لوغانسك. وكان حاكم منطقة لوغانسك قد أكد الجمعة أن القوات الروسية «لم تسيطر بشكل كامل» على سيفيرودونيتسك، بل أجبرت على التراجع.