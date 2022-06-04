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أوكرانيا تنتقد دعوات ماكرون إلى «عدم إذلال روسيا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 04:56 مساء
أوكرانيا تنتقد دعوات ماكرون إلى «عدم إذلال روسيا»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «عدم إذلال روسيا»، معتبرًا أن هذا الموقف يؤدي الى «إذلال فرنسا».

وكتب كوليبا على «تويتر» أن «الدعوات إلى تجنب إذلال روسيا تؤدي فقط إلى إذلال فرنسا أو أي بلد آخر؛ لأن روسيا هي التي تذل نفسها. من الأفضل أن نركز جميعًا على كيفية إعادة روسيا إلى مكانها. من شأن ذلك أن يجلب السلام وينقذ الأرواح»، بحسب «فرانس برس».

ماكرون: بوتين اليوم معزول
وقال ماكرون، في حديث لعدد من الصحف الإقليمية نشر السبت، «يجب ألا نهين روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من إيجاد مخرج عبر الوسائل الدبلوماسية... أنا مقتنع أن دور فرنسا هو أن تكون قوة وسيطة».

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ويتحدث ماكرون مع بوتين بانتظام منذ الغزو، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات يعتد بها بين كييف وموسكو. وقال ماكرون: «أعتقد، وقلت له، إنه يرتكب خطأ تاريخيًا وجذريًا لشعبه، ولنفسه وللتاريخ».

دعم فرنسي لأوكرانيا
وتدعم فرنسا أوكرانيا عسكريًا وماليًا، لكن ماكرون لم يذهب حتى الآن إلى كييف لتقديم دعم سياسي رمزي مثل قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين، وهو أمر تود أوكرانيا أن يفعله. وقال ماكرون إنه لا يستبعد الذهاب.

وترسل باريس أسلحة هجومية تشمل مدافع «هاوتزر» من طراز «قيصر» من مخزونات الجيش الفرنسي. وقال ماكرون إنه طلب من مصنعي الأسلحة تسريع الإنتاج.

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