ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في البرازيل وسط مخاوف من موجة رابعة من الوباء

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع من جديد عدد المصابين بـ«كوفيد-19» خلال الأسابيع الأخيرة في البرازيل، ما دفع العلماء إلى الإعراب عن خشيتهم من حدوث موجة رابعة من الوباء الذي جعل هذا البلد ثاني أكثر دول العالم تسجيلًا للوفيات.

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، (في أحدث إحصاء) تسجيل 41273 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقبل أسبوعين، تم رصد 10415 إصابة، بعد أن تراوح عدد الإصابات الجديدة في أبريل بين 10 آلاف و20 ألفًا، وفق «فرانس برس».

ويتحدث علماء الأوبئة بالفعل عن قدوم موجة رابعة مع اقتراب فصل الشتاء التي أثرت بشكل خاص في جنوب هذا البلد، حيث أودى الوباء بحياة نحو 667 ألف شخص منذ ظهوره في مارس 2020، في أسوأ حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

موسم البرد وظهور متحورات لأوميكرون

وقالت عالمة الأوبئة في جامعة إسبيريتو سانتو إثيل ماسيل «يعود السبب في هذا الارتفاع إلى التوقف عن وضع الكمامات في الأماكن المغلقة وقدوم موسم البرد وظهور متحورات لأوميكرون (...) وضعف اللجوء (من قبل السكان) إلى جرعات اللقاح المعززة».

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وبلغ عدد الوفيات اليومية 127، الخميس، في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 213 مليون نسمة، بحسب الحصيلة الرسمية، ويمثل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بمنتصف مايو.

وأوصت حكومة ولاية ساو باولو، التي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة، بوضع الكمامات مجددًا في الأماكن المغلقة في ضوء ارتفاع عدد الاستشفاء بنسبة 120% في مايو. وتلقى ما يقرب من 80% من سكان البرازيل اللقاح.