مفاوض أوكراني: كييف ترغب في تعزيز وضعها العسكري قبل استئناف المحادثات مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخامية إن أوكرانيا ترغب في تعزيز مواقعها على الأرض بمساعدة شحنات الأسلحة الجديدة التي تسلمتها من الغرب قبل استئناف محادثات السلام مع روسيا.

وفي تصريحات للتلفزيون الوطني الأوكراني، الجمعة، قال أراخامية «قواتنا المسلحة جاهزة لاستخدام (الأسلحة الجديدة).. ومن ثم أعتقد أنه يمكننا بدء جولة جديدة من المحادثات من موقف قوي»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وقالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية في منطقة لوهانسك، محور هجوم روسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.

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فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط طائرة شحن أوكرانية تحمل أسلحة غربية، مشيرة إلى تدمير مركز لتجمع المرتزقة الأجانب، حسب وكالة «سبوتنيك».

والخميس الماضي، قال الناطق باسم القوات المسلحة الروسية إيغور كوناشينكوف إنه «جرت تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بواسطة الأسلحة الدقيقة طويلة المدى بعد وقت قصير من وصولهم إلى الأماكن التي خضعوا فيها لتدريب».