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أكثر من 700 إصابة بجدري القرود عالميا و21 في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 12:50 مساء
أكثر من 700 إصابة بجدري القرود عالميا و21 في الولايات المتحدة
صورة مجهرية من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض، تظهر فيروس جدري القردة أخذ من عينة سريرية مرتبطة بتفش في العام 2003. (أ ف ب)
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أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أنها أخذت علمًا بتسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القرود على مستوى العالم، بينها 21 في الولايات المتحدة في وقت تشير التحقيقات إلى أن المرض ينتشر داخل البلاد.

و16 من أول 17 حالة إصابة أولى، كانت لرجال قالوا إنهم يقيمون علاقات جنسية مع رجال، وفق تقرير جديد لمراكز الصحة الأميركية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجميع المصابين هم في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل، ولم ترصد أي وفاة ناجمة عن الإصابة.

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وقالت المسؤولة في المراكز الصحية، جنيفر ماكويستون للصحفيين في اتصال هاتفي، «سُجلت بعض الحالات في الولايات المتحدة نعلم أنها مرتبطة بإصابة معروفة».

وأضافت «لدينا حالة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة غير مرتبطة بسفر ولا يعلم المصاب كيف أصيب».

جدري القرود.. مرض نادر
وجدري القرود مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه.

والمرض عمومًا متوطن في غرب ووسط أفريقيا، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو، ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.

77 إصابة في كندا
ونشرت كندا الجمعة، حصيلة إصابات جديدة بلغت 77، جميعها في مقاطعة كيبيك حيث تم تسليم لقاحات.

ورغم أن تفشيه الجديد قد يكون مرتبطًا بشكل خاص بحفلات للمثليين في أوروبا، لا يعتقد أن جدري القرود مرض ينتقل عن طريق الجنس.

ويمكن أن ينتقل من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف. ويبقى المصاب معديًا حتى تتقشر كل البثور، ويتكون جلد جديد.

وقال المسؤول في قسم الأمن الصحي العالمي والدفاع البيولوجي في البيت الأبيض، راج بنجابي، إن 1200 لقاح و100 جرعة علاج، سُلمت إلى ولايات أميركية قدمتها لأشخاص خالطوا مصابين.

ويوجد حاليًا لقاحان مرخصان: «أكام 2000» و«جاينيوس»، اللذين طورا أساسًا لمكافحة الجدري. ورغم القضاء على مرض الجدري منذ عشرات السنين تحتفظ الولايات المتحدة بكمية احتياط استراتيجية من اللقاحات، في حال استخدامها كسلاح بيولوجي. واللقاح جاينيوس هو الأحدث بين الاثنين، ويسبب عوارض جانبية أقل.

وقالت المسؤولة في دائرة الصحة والخدمات الإنسانية دون أوكونيل، للصحفيين، «لا يزال لدينا لقاحات بكميات أكثر من كافية».

وفي أواخر مايو الماضي، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض أن لديها 100 مليون جرعة من «أكام 2000» وألف جرعة من «جاينيوس»، لكن أوكونيل قالت الجمعة إن الأرقام تغيرت وامتنعت من الكشف عن الأعداد المحددة لأسباب استراتيجية.

إجازة عقارين مضادين للفيروس
وأجازت مراكز السيطرة على الأمراض، عقارين مضادين للفيروس كانا يستخدمان لعلاج إصابات الجدري، هما «تبوكس» و«سيدوفوفير» لمرضى جدري القرود.

وقالت ماكويستون «يمكن أن يصاب أي شخص بجدري القرود، ونحن نراقب بعناية المرض الذي قد ينتشر في أي مجموعة، بما في ذلك أولئك الذين لا يعرّفون بأنهم رجال يقيمون علاقات جنسية مع رجال»، ومع ذلك تقوم مراكز السيطرة على الأمراض، بتوعية خاصة في مجتمعات المثليين، وفق ماكويستون.

والحالات المشتبه بها «ينبغي أن تكون أي شخص مصاب بطفح جلدي بسمات جديد»، وأي شخص يعتبر موضع شك كبير في حال سفر ذي صلة أو مخالطة وثيقة أو أن يكون رجلًا يقيم علاقة جنسية مع رجال.

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