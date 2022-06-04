الجيش الأوكراني يصد التقدم الروسي في سيفيرودونيتسك بدونباس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، محور هجوم روسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية، وذلك مع احتدام القتال يوم السبت.

وأوضح حاكم إقليم لوهانسك، سيرهي هيداي، للتلفزيون الوطني، أن القوات الأوكرانية استعادت 20% من الأراضي التي فقدتها في سيفيرودونيتسك، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف أنه «ليس من الواقعي» سقوط المدينة في الأسبوعين المقبلين، على الرغم من نشر تعزيزات روسية.

ومضى يقول: «بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الأسلحة الغربية البعيدة المدى، سنجبر مدفعيتهم على الابتعاد عن مواقعنا.. وبعد ذلك، صدقوني، المشاة الروس، سوف يركضون (هاربين)».

وكانت وسائل إعلام غربية تمكنت من التحقق من أن الأوكرانيين ما زالوا يسيطرون على جزء من المدينة بعد زيارتها، ولكن لم يتسن التأكد من صحة أقوال حاكم لوهانسك.

وقال الجيش الأوكراني يوم السبت، إن روسيا عززت قواتها واستخدمت المدفعية لشن «عمليات هجومية» في المدينة.

وأضاف هيداي أن القوات الروسية تراجعت بعد محاولات فاشلة للتقدم في بلدة باخموت القريبة، وقطعت الوصول إلى سيفيرودونيتسك.

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وصادف يوم الجمعة، مرور 100 يوم على اندلاع الحرب في أوكرانيا، وقتل عشرات الآلاف وفر الملايين من ديارهم واضطرب الاقتصاد العالمي منذ طرد القوات الروسية من كييف في الأسابيع الأولى من الصراع.

بوتين ينفي منع تصدير الحبوب

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، منع موسكو تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وألقى باللوم في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية على الغرب.

وقال للتلفزيون الوطني «نشهد الآن محاولات لنقل المسؤولية عما يحدث في سوق الغذاء العالمي والمشاكل الناشئة في هذه السوق إلى روسيا»، مضيفًا أن أفضل حل هو رفع العقوبات الغربية عن روسيا البيضاء حليفة روسيا وقيام أوكرانيا بتصدير الحبوب عبر تلك الدولة.

ويعول المسؤولون الأوكرانيون على أنظمة الصواريخ الغربية المتطورة لتوجيه دفة الحرب لصالحهم، وبدأت القوات الأوكرانية بالفعل في التدريب عليها.

ومن غير المعروف كم سيكون مدى تلك المنظومات الصاروخية الغربية، إذ لم يحدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، نوعها، عندما أعلن نيته تسليح القوات الأوكرانية بإحداها.

الوضع الميداني

من جانبها، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن الجنود الروس حاولوا أيضًا التقدم نحو ليسيتشانسك، عبر نهر سيفيرسكي دونيتس من سيفيرودونيتسك، لكن جرى إيقافهم.

وأوضح حاكم إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، لـ«رويترز»، أن القوات الروسية كانت على بُعد 15 كيلومترًا فقط خارج مدينة سلوفيانسك، مضيفا أن دونيتسك لن تسقط بسرعة لكنها بحاجة إلى مزيد من الأسلحة لإبقاء المهاجمين في مأزق.

وتقول موسكو إن الأسلحة الغربية ستصب «الزيت على النار» لكنها لن تغير مسار ما تسميه «عملية عسكرية خاصة» لنزع سلاح أوكرانيا، وتخليصها من القوميين الخطرين و«النازيين الجدد»، كما يسميهم الكرملين.

روسيا تسيطر على خُمس مساحة أوكرانيا

وتسيطر روسيا على نحو خُمس مساحة أوكرانيا، واستولت على نصف تلك المساحة في العام 2014 والباقي منذ بدء غزوها في 24 فبراير.

وكان الهجوم الروسي الضخم في الشرق في الأسابيع القليلة الماضية أحد أكثر مراحل الحرب دموية، حيث تقول أوكرانيا إنها تخسر ما بين 60 إلى 100 جندي كل يوم.

وحققت موسكو تقدما بطيئا ولكنه ثابت، إذ ضغطت على القوات الأوكرانية داخل جيب في إقليمي لوهانسك ودونيتسك، لكنها فشلت في تطويقها.

وتأمل كييف أن يؤدي التقدم الروسي إلى استنزاف قوات موسكو بما يكفي لاستعادة أوكرانيا السيطرة على الأراضي في الأشهر المقبلة.