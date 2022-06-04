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موسكو تعلن إسقاط طائرة أسلحة غربية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 11:11 صباحا
موسكو تعلن إسقاط طائرة أسلحة غربية في أوكرانيا
جنود أوكرانيون يقومون بتحميل شاحنة بصواريخ جافللين الأميركية، كييف، 11 فبراير 2022. (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط طائرة شحن أوكرانية تحمل أسلحة غربية، مشيرة إلى تدمير مركز لتجمع المرتزقة الأجانب، حسب وكالة «سبوتنيك».

والخميس الماضي، قال الناطق باسم القوات المسلحة الروسية إيغور كوناشينكوف إنه «جرت تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بواسطة الأسلحة الدقيقة طويلة المدى بعد وقت قصير من وصولهم إلى الأماكن التي خضعوا فيها لتدريب».

روسيا: المرتزقة اتسموا بضعف مستوى التدريب
وأشار كوناشينكوف إلى «تدمير معظم المرتزقة في منطقة القتال بسبب تدني مستوى التدريب ونقص الخبرة القتالية الحقيقية لديهم». 

واستهدفت الطائرات الروسية، بصواريخ دقيقة التوجيه، 21 هدفًا تتمركز فيها القوات البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بما في ذلك مواقع قيادة في منطقة كراكين، وآزوف بمنطقة خاركوف.

سيطرة روسية على 20% من أراضي أوكرانيا
بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الماضي أن القوات الروسية تسيطر على نحو 20% من أراضي بلاده.

وتضيق القوات الروسية الخناق على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في منطقة دونباس بأوكرانيا، بالتزامن مع دخول الحرب يومها المئة.

وبعد فشل هجوم خاطف لإسقاط النظام في كييف، يركز الجيش الروسي جهوده للسيطرة على منطقة دونباس التي تشهد حرب استنزاف بعد نزاع مستمر منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.

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