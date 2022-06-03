Atwasat

بوتين: تصدير الحبوب من أوكرانيا «ليس مشكلة»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 07:30 مساء
بوتين: تصدير الحبوب من أوكرانيا «ليس مشكلة»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن تصدير الحبوب من أوكرانيا «ليس مشكلة»، في وقت تزداد المخاوف من أزمة غذاء عالمية تسبب بها الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال بوتين في مقابلة متلفزة «ليس ثمة مشكلة في تصدير الحبوب من أوكرانيا»، لافتا إلى سبل عدة للتصدير عبر موانئ أوكرانية أو أخرى تسيطر عليها موسكو أو عبر وسط أوروبا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

- بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، اليوم الجمعة، أنه خرج مطمئنا إثر لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن أعرب له عن مخاوفه حيال أثر الأزمة الغذائية الناجمة عن الهجوم الروسي في أوكرانيا، على أفريقيا.

وقال سال، في ختام هذا اللقاء في سوتشي بجنوب روسيا «نخرج من هنا مطمئنين جدا ومسرورين جدا بمحادثاتنا»، مضيفا أنه وجد الرئيس الروسي «ملتزما ومدركا أن أزمة العقوبات تتسبب بمشاكل خطيرة للاقتصادات الضعيفة مثل الاقتصادات الأفريقية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف سال، الذي تشغل بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليا، أن بوتين تطرق إلى «عدة وسائل لتسهيل التصدير، أما عبر ميناء أوديسا» الذي يجب ان تنزع الألغام منه او عبر «ميناء ماريوبول» الذي استأنف العمل في الآونة الأخيرة مع سيطرة موسكو على المدينة، أو حتى «عبر الدانوب» أو بيلاروسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر

القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات

سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات
عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب

عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»

في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر

في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟

ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي

بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي
100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟

100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟
محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال

محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال
منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش الروسي يؤكد مقتل 360 أوكرانيا في ضربات صاروخية ومدفعية على أوكرانيا الليلة الماضية
الجيش الروسي يؤكد مقتل 360 أوكرانيا في ضربات صاروخية ومدفعية على ...
مقتل متظاهر في الخرطوم تزامنا مع زيارة لخبير أممي
مقتل متظاهر في الخرطوم تزامنا مع زيارة لخبير أممي
بايدن يوضح حقيقة زيارته السعودية
بايدن يوضح حقيقة زيارته السعودية
مقتل عنصرين من قوة حفظ السلام في انفجار عبوة ناسفة بمالي
مقتل عنصرين من قوة حفظ السلام في انفجار عبوة ناسفة بمالي
بوتين: تصدير الحبوب من أوكرانيا «ليس مشكلة»
بوتين: تصدير الحبوب من أوكرانيا «ليس مشكلة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا...
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس ......
روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك الأوكرانية
روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك ......
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف...
المزيد
ألمانيا تزيد ميزانية قواتها المسلّحة لمواجهة التوسع الروسي
ألمانيا تزيد ميزانية قواتها المسلّحة لمواجهة التوسع الروسي...
ماكرون: بوتين ارتكب خطأ تاريخيا.. وأصبح معزولا
ماكرون: بوتين ارتكب خطأ تاريخيا.. وأصبح معزولا...
ولاية نيويورك تعتزم تشديد قانون استخدام السلاح
ولاية نيويورك تعتزم تشديد قانون استخدام السلاح...
بوتين: تصدير الحبوب من أوكرانيا «ليس مشكلة»
بوتين: تصدير الحبوب من أوكرانيا «ليس مشكلة»...
مقتل عنصرين من قوة حفظ السلام في انفجار عبوة ناسفة بمالي
مقتل عنصرين من قوة حفظ السلام في انفجار عبوة ناسفة بمالي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط