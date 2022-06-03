بوتين: تصدير الحبوب من أوكرانيا «ليس مشكلة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن تصدير الحبوب من أوكرانيا «ليس مشكلة»، في وقت تزداد المخاوف من أزمة غذاء عالمية تسبب بها الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال بوتين في مقابلة متلفزة «ليس ثمة مشكلة في تصدير الحبوب من أوكرانيا»، لافتا إلى سبل عدة للتصدير عبر موانئ أوكرانية أو أخرى تسيطر عليها موسكو أو عبر وسط أوروبا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

- بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، اليوم الجمعة، أنه خرج مطمئنا إثر لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن أعرب له عن مخاوفه حيال أثر الأزمة الغذائية الناجمة عن الهجوم الروسي في أوكرانيا، على أفريقيا.

وقال سال، في ختام هذا اللقاء في سوتشي بجنوب روسيا «نخرج من هنا مطمئنين جدا ومسرورين جدا بمحادثاتنا»، مضيفا أنه وجد الرئيس الروسي «ملتزما ومدركا أن أزمة العقوبات تتسبب بمشاكل خطيرة للاقتصادات الضعيفة مثل الاقتصادات الأفريقية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف سال، الذي تشغل بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليا، أن بوتين تطرق إلى «عدة وسائل لتسهيل التصدير، أما عبر ميناء أوديسا» الذي يجب ان تنزع الألغام منه او عبر «ميناء ماريوبول» الذي استأنف العمل في الآونة الأخيرة مع سيطرة موسكو على المدينة، أو حتى «عبر الدانوب» أو بيلاروسيا.