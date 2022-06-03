بايدن يوضح حقيقة زيارته السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إمكان قيامه بزيارة للسعودية، الأمر الذي يشكل تغييرا كبيرا في موقفه بعدما وعد بمعاملة المملكة كدولة «منبوذة».

وقال بايدن للصحفيين، «لست أعلم بدقة موعد زيارتي. هناك إمكان أن التقي الاسرائيليين و(مسؤولين) في بعض الدول العربية. السعودية ستكون ضمن (الجولة) إذا قمت بها، ولكن ليس لدي خطط مباشرة حتى الآن»، حسب وكالة «فرانس برس».

وخلال الفترة الماضية، تحدثت تقارير لوسائل إعلام أميركية عن نية بايدن زيارة السعودية، وذلك للوصول إلى اتفاق بشأن زيادة إنتاج النفط، وأخذ موقف متشدد مع روسيا.