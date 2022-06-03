الجيش الروسي يؤكد مقتل 360 أوكرانيا في ضربات صاروخية ومدفعية على أوكرانيا الليلة الماضية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر الجيش الروسي اليوم الجمعة، أنه شن مزيد الضربات الصاروخية والمدفعية في أوكرانيا، الليلة الماضية إضافة إلى ضربات جوية.

وأكدت وزارة الدفاع في موسكو، القضاء على أكثر من 360 «قوميا»، وتدمير 49 من أنظمة الأسلحة والمركبات العسكرية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وذكر الناطق باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، أن محطة إذاعية للمراقبة في «سلوفيانسك، كانت من بين الأهداف التي تم تدميرها»، حيث يقع مقر القوات المسلحة الأوكرانية في «دونباس».

وأضاف أن النيران الروسية استهدفت أيضا أربعة مستودعات للذخيرة في منطقة «دونباس»، كما جرى استهداف عشرات الأهداف في منطقة «ميكولايف» الجنوبية.