وفاة 3 وإصابة العشرات في حادث قطار بجنوب ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب نحو 60 آخرين في حادث قطار بالقرب من بلدة جارميش-بارتنكيرشن في منطقة بافاريا العليا، جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة.

وقال مسؤول محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن 16 فردا أصيبوا بجروح خطيرة إثر خروج القطار عن مساره في قرية بورجراين.

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وأوضح الناطق باسم الشرطة شتيفان زونتاج، أن قطار الركاب كان متجها نحو ميونخ عندما خرج عن المسار لأسباب لم تحدد بعد، وانقلبت ثلاث عربات عقب خروجها عن القضبان.

«عملية كبرى» جارية لتحرير الركاب

وأضاف زونتاج أن «عملية كبرى» جارية لتحرير الركاب من حطام القطار، موضحا أنه يُجرى إخراجهم من نوافذ العربات.

وهناك مخاوف من أن العديد من الأطفال كانوا على متن القطار، نظرا لبداية العطلة المدرسية في ولاية بافاريا، فيما جرى إغلاق خط القطار بين جارميش-بارتنكيرشن وأوبيراو المجاورة للقيام بأعمال الإنقاذ.