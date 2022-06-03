القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت سلطات الأمن في عدة دول أوروبية، القبض على ثمانية أفراد مشتبه في قيادتهم شبكات تهريب بشر دولية كبيرة، إذ ألقت الشرطة الاتحادية في ألمانيا، القبض على خمسة منهم.

كما أعلنت الشرطة الاتحادية ووكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 126 شخصا آخرين مشتبه في تورطهم في هذه الشبكات، في إطار التحقيقات التي أجرتها فرقة التحقيق الأوروبية «باثفايندر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

اعتقال 19 فردا في ألمانيا

وبحسب البيانات، جرى اعتقال 19 فردا من هؤلاء في ألمانيا، حيث شنت السلطات 70 عملية تفتيش في ولايات بافاريا وسكسونيا وشمال الراين-ويستفاليا، وتحفظ المحققون على أدلة وأصول تزيد قيمتها عن 600 ألف يورو.

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وإضافة إلى المشتبه بهم الثمانية الذين جرى اعتقالهم، حدد المحققون ستة قيادات أخرى.

وبوجه عام، يُشتبه في أن شبكاتهم جلبت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص إلى أوروبا، معظمهم من أفغانستان وباكستان وسورية، وقدم نحو 2000 منهم إلى ألمانيا، وكان على كل فرد منهم أن يدفع ما يتراوح بين 4 و10 آلاف يورو مقابل التهريب.