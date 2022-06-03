Atwasat

القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 03:56 مساء
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر
محاولة إنقاذ مهاجرين بعرض البحر المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ألقت سلطات الأمن في عدة دول أوروبية، القبض على ثمانية أفراد مشتبه في قيادتهم شبكات تهريب بشر دولية كبيرة، إذ ألقت الشرطة الاتحادية في ألمانيا، القبض على خمسة منهم.

كما أعلنت الشرطة الاتحادية ووكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 126 شخصا آخرين مشتبه في تورطهم في هذه الشبكات، في إطار التحقيقات التي أجرتها فرقة التحقيق الأوروبية «باثفايندر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

اعتقال 19 فردا في ألمانيا
وبحسب البيانات، جرى اعتقال 19 فردا من هؤلاء في ألمانيا، حيث شنت السلطات 70 عملية تفتيش في ولايات بافاريا وسكسونيا وشمال الراين-ويستفاليا، وتحفظ المحققون على أدلة وأصول تزيد قيمتها عن 600 ألف يورو.

- منظمة الهجرة: وفاة 114 مهاجرا خلال الإبحار من ليبيا إلى أوروبا في 2022

وإضافة إلى المشتبه بهم الثمانية الذين جرى اعتقالهم، حدد المحققون ستة قيادات أخرى.

وبوجه عام، يُشتبه في أن شبكاتهم جلبت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص إلى أوروبا، معظمهم من أفغانستان وباكستان وسورية، وقدم نحو 2000 منهم إلى ألمانيا، وكان على كل فرد منهم أن يدفع ما يتراوح بين 4 و10 آلاف يورو مقابل التهريب.

تأسيس الشبكات الإجرامية على هيئة شركات سفر
وبحسب البيانات، جرى تأسيس الشبكات الإجرامية على هيئة شركات سفر، تضم سائقين وشركات نقل وأماكن إقامة يمكن استخدامها بشكل مشترك مقابل رسوم، وكان يصل الجناة إلى عملائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تتدفق الأموال إلى البنوك عبر ما يسمى نظام الحوالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي

بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي
100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟

100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟
محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال

محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال
منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟

بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»

القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»
أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022

أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 ...
حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا

حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يدين رفض الجمهوريين تبني قوانين «أكثر صرامة» بشأن الأسلحة
بايدن يدين رفض الجمهوريين تبني قوانين «أكثر صرامة» بشأن الأسلحة
بعد 100 يوم على حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة: لن ينتصر أي طرف
بعد 100 يوم على حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة: لن ينتصر أي طرف
في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر
في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
جرحى «من الجانبين» في اشتباكات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان
جرحى «من الجانبين» في اشتباكات على الحدود بين قرغيزستان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا...
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس ......
روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك الأوكرانية
روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك ......
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف...
المزيد
وفاة 3 وإصابة العشرات في حادث قطار بجنوب ألمانيا
وفاة 3 وإصابة العشرات في حادث قطار بجنوب ألمانيا...
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر...
وزير الخارجية الإيراني يتوعد برد «فوري» على أي قرار «سياسي» للوكالة الذرية
وزير الخارجية الإيراني يتوعد برد «فوري» على أي قرار «سياسي» ......
جرحى «من الجانبين» في اشتباكات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان
جرحى «من الجانبين» في اشتباكات على الحدود بين قرغيزستان ......
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط