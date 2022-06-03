وزير الخارجية الإيراني يتوعد برد «فوري» على أي قرار «سياسي» للوكالة الذرية

القاهرة - بوابة الوسط

توعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، برد «فوري» من قبل طهران على أي خطوة «سياسية» في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، مع تحضير دول عربية مشروع قرار يدعو طهران للتعاون مع الوكالة الأممية.

وقال أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «أي خطوة سياسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا)، ستدفع بلا شك إلى رد فعل متناسق، فعال، وفوري من جانب الجمهورية الإسلامية»، وذلك وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

- إيران: تقرير وكالة الطاقة الذرية عن مواقع نووية غير معلنة «غير منصف»

والثلاثاء الماضي وصفت إيران، تقريرا صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع بأنه «غير منصف».

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، للصحفيين، «للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة الأممية الاثنين «غير منصف ولا متوازن».

والإثنين قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، بأكثر من 18 مرة.