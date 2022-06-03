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في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 01:48 مساء
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف. (الإنترنت)
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دخل غزو أوكرانيا الذي سمح لروسيا بالسيطرة على 20% من أراضيها، يومه الـ100 الجمعة، ويتركز حاليا على منطقة دونباس (شرق) ومدينتها الاستراتيجية سيفيرودونيتسك.

واعتبر الكرملين الجمعة أنه حقق «بعض» أهدافه بعد 100 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، منها «تحرير (...) العديد من القرى»، ما سمح للسكان بالعودة إلى «حياة هادئة»، بحسب وكالة فرانس برس.

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وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، «سيتواصل هذا العمل، حتى تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة».

 

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