روسيا تعلن «تصفية» المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها قتلت المئات من «المرتزقة الأجانب» في أوكرانيا عبر استخدام أسلحة عالية الدقة بعد وقت قصير من وصولهم؛ مشيرة إلى أن القتلى كانوا في أماكن التدريب.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة الروسية إيغور كوناشينكوف أنه «جرت تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بواسطة الأسلحة الدقيقة طويلة المدى الروسية بعد وقت قصير من وصولهم إلى الأماكن التي خضعوا فيها لتدريب وتنسيق إضافي للوحدات التكتيكية، لكن تم تدمير معظم المرتزقة في منطقة القتال بسبب تدني مستوى التدريب ونقص الخبرة القتالية الحقيقية لديهم»، حسب وكالة «سبوتنيك».

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موسكو: استهداف 21 مركزًا للقوات والمعدات الأوكرانية

وأشار إلى أن الطائرات الروسية استهدفت بصواريخ دقيقة التوجيه 21 هدفًا تتمركز فيها القوات البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بما في ذلك مواقع قيادة في منطقة كراكين، وآزوف بمنطقة خاركوف.

وأضاف أن القوات الجوية دمرت عددًا من مخازن الأسلحة والوقود في المناطق التابعة لنظام كييف. كما أعلن كوناشينكوف أن طائرات مقاتلة روسية أسقطت أمس الأربعاء طائرة هجومية أوكرانية من طراز «سو 25» في منطقة ميكولايف.