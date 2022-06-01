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ميشال وفون دير لايين يرحبان بنتيجة الاستفتاء في الدنمارك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 11:22 مساء
ميشال وفون دير لايين يرحبان بنتيجة الاستفتاء في الدنمارك
صورة مركبة: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال
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رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بنتيجة التصويت «التاريخية» في الاستفتاء الذي أجرته الدنمارك الأربعاء، وأيّدت فيه غالبية ساحقة من الناخبين انضمام المملكة إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة على تويتر: «أرحّب برسالة الالتزام القوية التي أرسلها الشعب الدنماركي إزاء أمننا المشترك. واثقة من أنّ الدنمارك والاتحاد الأوروبي سيستفيدان من هذا الخيار».

بدوره رحّب ميشال بنتيجة الاستفتاء، وقال في تغريدة «لقد اتّخذ شعب الدنمارك خياراً تاريخياً».

- استفتاء: الدنماركيون يؤيدون الانضمام للسياسة الدفاعية الأوروبية

وأظهرت نتائج فرز 97% من الأصوات في الاستفتاء العام الذي أجري في الدنمارك، الأربعاء، أن غالبية ساحقة من الناخبين، بلغت نسبتها 67%، صوتت لصالح انضمام البلاد إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، في ظل المخاوف الأمنية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

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