بلينكن يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا «أشهرًا عدة».. ويؤكد: كييف لن تستهدف روسيا بالأسلحة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا ستستمر «أشهرا عدة».

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في واشنطن إن الحرب «قد تنتهي غدا إذا أوقفت روسيا عدوانها» لكن «لا نرى أي مؤشر في هذا الاتجاه في المرحلة الراهنة»، بحسب «فرانس برس».

أهداف داخل روسيا

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن أوكرانيا وعدت الولايات المتحدة بأنها لن تستخدم الأسلحة الجديدة البعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا. وأوضح «قدم الأوكرانيون لنا تأكيدات بأنهم لن يستخدموا هذه الأنظمة ضد أهداف في الأراضي الروسية».

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة متطورة من قاذفات صواريخ متعددة ومتحركة لكن مع التأكيد أنها لن تستخدم لضرب الأراضي الروسية.

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ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة المدى بدقة في إطار حزمة أسلحة قيمتها 700 مليون دولار .

مخاطر إدخال «دولة ثالثة» في الصراع

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن إمداد أوكرانيا بقاذفات صواريخ متطورة من الولايات المتحدة يزيد من مخاطر إدخال «دولة ثالثة» في الصراع.

كان لافروف يرد على سؤال في مؤتمر صحفي في السعودية حول خطط الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة المدى بدقة.

صب الزيت على النار

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بصب الزيت على النار لإمدادها أوكرانيا بصواريخ متطورة وقالت إنها لا تثق في أن كييف لن تطلقها على أهداف داخل روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين «نعتقد أن الولايات المتحدة تصب عمدا الزيت على النار. من الواضح أن الولايات المتحدة متمسكة بقتال روسيا حتى آخر جندي أوكراني».