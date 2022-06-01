طهران تنتقد «تدخل» فرنسا وألمانيا في قضية احتجاز سفينتين يونانيتين

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، «تدخل» فرنسا وألمانيا في قضية احتجازها لناقلتي نفط يونانيتين، وذلك ردا على إدانة باريس وبرلين الخطوة التي قامت بها طهران.

وأتى إعلان الحرس الثوري الإيراني عن توقيف الناقلتين الجمعة، وسط توتر بين طهران وأثينا على خلفية إعلان الأخيرة أنها ستسلم واشنطن نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة تحتجزها، في إطار العقوبات الاقتصادية الأميركية على الجمهورية الإسلامية، بحسب «فرانس برس».

ودانت الخارجيتان الألمانية والفرنسية في بيانين منفصلين الإجراء الإيراني، واعتبرتا أنه يخالف القانون الدولي، ودعتا إيران للافراج عن السفينتين وطاقميهما.

حل الأزمة بالطرق القانونية والقضائية

واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان أن «مثل هذه التدخلات غير اللائقة في الإجراءات القضائية المستقلة لإيران لن تساعد في حل القضايا». وتابع «لذلك، كما أبلغنا السلطات اليونانية، من الأفضل اتخاذ إجراءات لحل هذه القضايا بالطرق القانونية والقضائية بدلا من التحركات السياسية والإعلامية».

وكانت برلين اعتبرت أن الخطوة الإيرانية تشكل «تدخلا غير مبرر في الملاحة التجارية وبالتالي تعد انتهاكا جسيما للقواعد الدولية»، في حين طالبت باريس إيران «بالكف الفوري عن القيام بأعمال» تنتهك «قواعد القانون الدولي»، والإفراج «الفوري عن الناقلتين وطاقميهما».

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وأبدى خطيب زادة رفض إيران «مثل هذه التصريحات الأحادية الجانب وغير المبررة، والتي يبدو أنها أصبحت عادة مترسخة لدى مصدريها». وأبدى أسفه لاحتجاج ألمانيا وفرنسا «على الإجراءات القانونية التي تعتمدها إيران، فيما تلزمان الصمت إزاء التوقيف غير القانوني للسفينة التي ترفع العلم الإيراني من قبل السلطات اليونانية وتفريغ حمولتها».

«مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي»

وكان الحرس الثوري أعلن أن بحريته أوقفت الناقلتين «بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي»، من دون أن يحدد طبيعة هذه المخالفات. وسارعت اليونان الى اتهام إيران بـ«القرصنة»، داعية مواطنيها الى تجنب السفر الى الجمهورية الإسلامية.

وأشارت إلى أن إحدى الناقلتين «دلتا بوسايدون» كانت تبحر في المياه الدولية، فيما كانت الثانية التي لم تذكر اسمها، موجودة على مقربة من السواحل الإيرانية. وأفادت أن تسعة يونانيين هم ضمن طاقمي السفينتين، رافضة تحديد عدد البحارة الآخرين على متنهما.

أكدت إيران أن أفراد الطاقم «في صحة جيدة»، مشيرة الى أنهم لا يزالون على متن السفينتين ولم يجرِ اعتقالهم.