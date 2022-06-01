Atwasat

وصول أكثر من 18 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 12:18 مساء
وصول أكثر من 18 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2022
مهاجرون على متن قارب في عرض البحر، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 18 ألفًا و841 مهاجرًا غير شرعيين إلى سواحل البلاد منذ بداية العام 2022.

وقالت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء، إنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وصل 14 ألفًا و412 مهاجرًا، مقابل 5024 مهاجرًا فقط خلال العام 2020، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضافت أن 371 شخصًا وصلوا إلى سواحل إيطاليا خلال اليومين الماضيين، ما رفع العدد الإجمالي للوافدين عن طريق البحر إلى البلاد منذ بداية الشهر إلى 8080 شخصًا، أما في العام الماضي، ففي شهر مايو بأكمله، كان هناك 5679 وافدًا، بينما في العام 2020 كان العدد قد وصل إلى 1654 مهاجرًا.

وأشارت إلى أن من بين المهاجرين 3388 من الجنسية المصرية (18%)، يليهم القادمون من بنغلاديش 3084، (16%)، ثم تونس 2206، (12%)، وأفغانستان 2031، (11%)، وسورية 1315، (7%)، وساحل العاج 887، (5%)، وغينيا 625، (3%)، وإيران 619، (3٪)، وإريتريا 571، (3%)، والسودان 426،(2%).

وخلص البيان إلى أنه يضاف إلى ما سلف ذكره، 3689 شخصًا (بنسبة 20%)، قادمين من دول أخرى أو لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها

بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد ...
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15

رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا

رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة بالنفس.. هبة: أشعر بوجودي على الحلبة (صور)

«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة ...
لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا

لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا
عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)

عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)
الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!

الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!
التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري

التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري
لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية

لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين

الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين
شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء

شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»

شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب

المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب
الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال بنغازي والزويتينة

الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول ...
مجلس الأمن يتعهد بتعزيز جهود مكافحة القرصنة في خليج غينيا
مجلس الأمن يتعهد بتعزيز جهود مكافحة القرصنة في خليج غينيا
«العفو الدولية» تدعو لندن إلى التحقيق في احتجاز نازانين راتكليف في طهران
«العفو الدولية» تدعو لندن إلى التحقيق في احتجاز نازانين راتكليف ...
وصول أكثر من 18 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2022
وصول أكثر من 18 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2022
إردوغان يهدد بشن عملية عسكرية على بلدتين شمال سورية
إردوغان يهدد بشن عملية عسكرية على بلدتين شمال سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا...
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس ......
روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك الأوكرانية
روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك ......
المزيد
أميركا وتايوان تباشران محادثات تجارية في تحد لبكين
أميركا وتايوان تباشران محادثات تجارية في تحد لبكين...
قتيل و6 جرحى في زلزالين بالصين
قتيل و6 جرحى في زلزالين بالصين...
الكرملين: واشنطن «تصب الزيت على النار» بتسليمها أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
الكرملين: واشنطن «تصب الزيت على النار» بتسليمها أسلحة جديدة ......
إردوغان يهدد بشن عملية عسكرية على بلدتين شمال سورية
إردوغان يهدد بشن عملية عسكرية على بلدتين شمال سورية...
وصول أكثر من 18 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2022
وصول أكثر من 18 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2022...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط