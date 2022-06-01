وصول أكثر من 18 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 18 ألفًا و841 مهاجرًا غير شرعيين إلى سواحل البلاد منذ بداية العام 2022.

وقالت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء، إنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وصل 14 ألفًا و412 مهاجرًا، مقابل 5024 مهاجرًا فقط خلال العام 2020، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضافت أن 371 شخصًا وصلوا إلى سواحل إيطاليا خلال اليومين الماضيين، ما رفع العدد الإجمالي للوافدين عن طريق البحر إلى البلاد منذ بداية الشهر إلى 8080 شخصًا، أما في العام الماضي، ففي شهر مايو بأكمله، كان هناك 5679 وافدًا، بينما في العام 2020 كان العدد قد وصل إلى 1654 مهاجرًا.

وأشارت إلى أن من بين المهاجرين 3388 من الجنسية المصرية (18%)، يليهم القادمون من بنغلاديش 3084، (16%)، ثم تونس 2206، (12%)، وأفغانستان 2031، (11%)، وسورية 1315، (7%)، وساحل العاج 887، (5%)، وغينيا 625، (3%)، وإيران 619، (3٪)، وإريتريا 571، (3%)، والسودان 426،(2%).

وخلص البيان إلى أنه يضاف إلى ما سلف ذكره، 3689 شخصًا (بنسبة 20%)، قادمين من دول أخرى أو لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية.