بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة» تتيح لها إصابة «أهداف أساسية» في المعارك الدائرة بين قواتها والجيش الروسي الذي يواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر غزو هذا البلد.

وكتب بايدن في جريدة «نيويورك تايمز» «سنزوّد الأوكرانيين بأنظمة صاروخية أكثر تطوّرًا وذخائر، مما سيتيح لهم أن يصيبوا بدقة أكثر أهدافًا أساسية في ميدان المعركة في أوكرانيا»، من دون أن يوضح عن أي نوع تحديدًا من الأنظمة الصاروخية يتحدّث، وفق وكالة «فرانس برس».

تزويد أوكرانيا براجمات «هيمارس»

إلى ذلك، أعلن مسؤول أميركي كبير، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ من طراز «هيمارس» قصيرة المدى، واضعًا بذلك حدًا لأيام عدة من التكهنات بشأن طبيعة الأسلحة النوعية الإضافية التي قررت واشنطن تزويد كييف بها للتصدي للغزو الروسي.

- بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا

وقال المسؤول لصحفيين طالبا منهم عدم نشر اسمه إن الجيش الأوكراني سيحصل على منظومات «هيمارس»، وهي راجمات صواريخ تركّب على مدرعات خفيفة وتطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة، مشيرًا إلى أن الصواريخ التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف يصل مداها إلى 80 كيلومترًا فقط، علمًا بأن لدى الجيش الأميركي صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلومترات، وفق الوكالة الفرنسية.

بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا

وأضاف المسؤول: «هذه الأنظمة ستستخدم من قبل الأوكرانيين لصد التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية لكنها لن تُستخدم ضد الأراضي الروسية».

وسبق أن استبعد الرئيس الأميركي تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كييف للحصول على هذه الأسلحة.

ونقلت «فرانس برس» عن بايدن قوله للصحفيين، الإثنين: «لن نرسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ قادرة على بلوغ روسيا». وجرى التطرق الى مسألة التسليم هذه في الأسابيع الماضية لكن دون تأكيدها.