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أوكرانيا حددت «بضعة آلاف» جرائم حرب في منطقة دونباس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 04:42 مساء
أوكرانيا حددت «بضعة آلاف» جرائم حرب في منطقة دونباس
المدعية العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا (أرشيفية: الإنترنت)
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حددت أوكرانيا «بضعة آلاف» جرائم حرب محتملة في منطقة دونباس الواقعة في شرق البلاد، حيث تكثف القوات الروسية هجومها على ما أعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينديديكتوفا.

وأوضحت المدعية العامة في مؤتمر صحفي في لاهاي حيث التقت نظراء دوليين لها «بالطبع باشرنا بضعة آلاف من القضايا تتعلق بمشاهداتنا في دونباس»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

الحكم على جنديين روسيين بالسجن 11 عاما لقصفهما بلدتَين أوكرانيتين
وقضت محكمة أوكرانية، الثلاثاء بالسجن 11 عامًا على جنديين روسيين، متهمين بقصف بواسطة قاذفة صواريخ متعددة بلدتين أوكرانيتَين في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد.

وأفادت وكالة أنباء انترفاكس-أوكرانيا، بأن ألكسندر بوبيكين وألكسندر إيفانوف، دينا بـ«انتهاك قوانين الحرب وأعرافها»، في ختام محاكمة بدأت منتصف مايو قرب مدينة بولتافا، مشيرةً إلى أن المتّهمين «أقرّا بذنبهما بالكامل وقالا إنهما تائبان».

- محكمة في كييف تدين جنديًا روسيًا بارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا وتحكم عليه بالسجن مدى الحياة

والأسبوع الماضي، دانت محكمة في كييف الجندي الروسي، فاديم شيشيمارين، البالغ 21 عامًا، الذي قتل مدنيًا، بارتكاب جريمة حرب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، في أول حكم يصدر بحق جندي روسي منذ الغزو.

وأقر شيشيمارين في وقت سابق أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيًا يبلغ من العمر 62 عامًا، ويدعى أليكسندر شيليبوف في شمال شرق أوكرانيا في أول أيام الغزو الروسي.

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