كوريا الشمالية تسجل 96 ألف حالة اشتباه بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت كوريا الشمالية أكثر من 96 ألفا و20 حالة اشتباه جديدة للإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفاد تقرير إعلامي محلي اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن هذا العدد من الأشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى، فيما لم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة «يونهاب» للأنباء.

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بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالحمى في البلاد، منذ أواخر أبريل الماضي، أكثر من 3.64 مليون إصابة، وتعافى 3.46 مليون شخص، بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 70 شخصا.