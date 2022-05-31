الشرطة اليونانية تلقي القبض على شخص «شبه عار» لوّح بمسدس أمام مقر البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام محلية يونانية، بأن الشرطة تعاملت مع شخص شبه عار، بعدما لوح بمسدس في الساحة المقابلة لمبنى البرلمان في أثينا، في ساعة متأخرة من يوم أمس.

وتسبب الشخص، 37 عاما، في حالة من الهرج أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في ساحة سينتاجما، حيث مقر البرلمان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وذكرت جريدة «بروتو ثيما» ومصادر أخرى، أن الأمر استغرق عدة ساعات حتى تمكنت الشرطة من تهدئة الرجل، ونزع سلاحه ومن ثم احتجازه، وكان جرى تطويق المنطقة خلال العملية.

وبحسب التقارير، فقد حمل الشخص لافتة مكتوب عليها «الملك مينوس، انقلاب»، وصاح بعبارات غير متسقة.