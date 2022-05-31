توقف خدمات القطارات في بلجيكا بسبب إضراب عام

القاهرة - بوابة الوسط

توقفت خدمات القطارات في بلجيكا، إلى حد كبير عن العمل، في وقت متأخر من الإثنين، قبل إضراب عام دعت إليه نقابات في البلاد اليوم الثلاثاء.

وفي أجزاء كبيرة من البلاد، أفادت التقارير بأن نحو ربع القطارات فقط كانت تعمل، ومن المقرر أن ينتهي الإضراب مساء الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، عن وكالة أنباء بيلجا.

وبسبب نقص الموظفين، لا توجد قطارات تعمل في المناطق البلجيكية لييج ولوكسمبورج ونامور، وهناك برنامج لاستبدال القطارات.

- الاتحاد العمالي الاشتراكي البلجيكي يدعو لإضراب عام

والسبت دعا الاتحاد العمالي الاشتراكي البلجيكي (إف.جي.تي.بي)، إلى تنظيم إضراب عام الثلاثاء، لينضم إلى نقابات أخرى، دعت سابقا إلى إضرابات في قطاعاتها، حسب وكالة الأنباء البلجيكية «بلجا».

وأضافت الوكالة أن الإعلان جاء بعد أن حددت العديد من نقابات القطاع العام موعدا لإضرابات يوم الثلاثاء، للإعراب عن استيائها العام، من شروط العمل في القطاع العام البلجيكي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».