كييف تحكم على جنديين روسيين بالسجن 11 عاما لقصفهما بلدتَين أوكرانيتين

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة أوكرانية، الثلاثاء بالسجن 11 عاما على جنديين روسيين، متهمين بقصف بواسطة قاذفة صواريخ متعددة بلدتين أوكرانيتَين في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد.

وأفادت وكالة أنباء انترفاكس-أوكرانيا، بأن ألكسندر بوبيكين وألكسندر إيفانوف، دينا بـ«انتهاك قوانين الحرب وأعرافها»، في ختام محاكمة بدأت منتصف مايو قرب مدينة بولتافا، مشيرةً إلى أن المتّهمين «أقرّا بذنبهما بالكامل وقالا إنهما تائبين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، دانت محكمة في كييف الجندي الروسي، فاديم شيشيمارين، البالغ 21 عامًا، الذي قتل مدنيًا، بارتكاب جريمة حرب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، في أول حكم يصدر بحق جندي روسي منذ الغزو.

- محكمة في كييف تدين جنديا روسيا بارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا وتحكم عليه بالسجن مدى الحياة

قال القاضي سيرغي أغافونوف، إن «المحكمة خلصت إلى أن (فاديم) شيشيمارين مذنب وحكمت بسجنه مدى الحياة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأقر شيشيمارين في وقت سابق أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيًا يبلغ من العمر 62 عامًا، ويدعى أليكسندر شيليبوف في شمال شرق أوكرانيا في أول أيام الغزو الروسي.