لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، أن نظيره الروسي سيرغي لافروف، سيتوجه إلى تركيا في الثامن من يونيو، لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال الوزير التركي إن «لافروف سيأتي إلى تركيا في الثامن من يونيو مع وفد عسكري لمناقشة جملة أمور من بينها إنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب.. إنها المسألة الأهم»، مضيفا أنه يعتزم «إنشاء مركز مراقبة للممرات في اسطنبول»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والسبت، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، «استعداد» بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب «بلا قيود» من أوكرانيا.

- بوتين: روسيا مستعدة للعمل مع تركيا لتسهيل النقل البحري للسلع بما يشمل الحبوب من أوكرانيا

- بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

كما أبلغ بوتين، نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، بأن موسكو مستعدة للعمل مع أنقرة لتأمين حرية شحن السلع بحرا بما يشمل الحبوب من أوكرانيا.

وفي مكالمة هاتفية مع إردوغان، أعرب بوتين «عن استعداد الجانب الروسي لتسهيل النقل البحري للسلع من دون أي عوائق، بالتنسيق مع الشركاء الأتراك. وهذا ينطبق أيضا على صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية»، بحسب «فرانس برس».