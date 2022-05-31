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لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 10:56 صباحا
لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، أن نظيره الروسي سيرغي لافروف، سيتوجه إلى تركيا في الثامن من يونيو، لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال الوزير التركي إن «لافروف سيأتي إلى تركيا في الثامن من يونيو مع وفد عسكري لمناقشة جملة أمور من بينها إنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب.. إنها المسألة الأهم»، مضيفا أنه يعتزم «إنشاء مركز مراقبة للممرات في اسطنبول»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والسبت، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،  خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، «استعداد» بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب «بلا قيود» من أوكرانيا.

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كما أبلغ بوتين، نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، بأن موسكو مستعدة للعمل مع أنقرة لتأمين حرية شحن السلع بحرا بما يشمل الحبوب من أوكرانيا.

وفي مكالمة هاتفية مع إردوغان، أعرب بوتين «عن استعداد الجانب الروسي لتسهيل النقل البحري للسلع من دون أي عوائق، بالتنسيق مع الشركاء الأتراك. وهذا ينطبق أيضا على صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية»، بحسب «فرانس برس».

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