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أوسيتيا الجنوبية تتخلى عن مشروع تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 12:34 صباحا
أوسيتيا الجنوبية تتخلى عن مشروع تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا
عناصر من الشرطة الجورجية الخاصة خلال دورية عند الحدود مع أوسيتيا الجنوبية فانو شلاموف (ا ف ب)
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أعلن الزعيم الجديد لأوسيتيا الجنوبية، الجمهورية الجورجية الانفصالية عن تبليسي والموالية لموسكو، الإثنين، إلغاء مشروع لتنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا كان سلفه قد حدّد موعده في منتصف يوليو المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي مرسوم أصدره الإثنين، لفت آلان غاغلويف «رئيس» أوسيتيا الجنوبية إلى «حالة عدم اليقين المرتبطة بالعواقب القانونية» لمشروع الاستفتاء الذي كان سلفه أناتولي بيبيلوف قد قرّر تنظيمه في 17 يوليو المقبل، مشيراً إلى أنّ محادثات إضافية ستجري بين الجمهورية الانفصالية وروسيا بشأن «مزيد من التكامل».

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