موسكو: إنهاء العمل بمذكرة تفاهم «إنسانية» موقعة مع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا اليوم الإثنين، موافقتها على إنهائها مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية والإعلام.

وقالت الحكومة الروسية إنها قبلت «اقتراح وزارة الخارجية الروسية، المتفق عليه مع السلطات التنفيذية الاتحادية المعنية، بإنهاء تطبيق مذكرة التفاهم بين الحكومة الروسية والحكومة الأميركية بشأن مبادئ التعاون في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربية والإعلام الموقعة في موسكو»، حسب وكالة «سبوتنيك».

مذكرة تفاهم تعود لنهاية التسعينات

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة وجهت تعليمات للخارجية الروسية بإخطار الجانب الأميركي بهذا القرار، موضحة أن المذكرة موقعة في سبتمبر من العام 1998.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تبادلت كل من واشنطن وموسكو عقوبات متبادلة، إلا أن البنتاعون أعلن في 19 مايو الجاري أن رئيسي الأركان الأميركي والروسي أجريا مشاورات هاتفية، ا للمرة الأولى منذ بدء الغزو.