Atwasat

ألمانيا تغير دستورها لإنشاء صندوق دفاع وتحديث الجيش بـ107 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 08:08 مساء
ألمانيا تغير دستورها لإنشاء صندوق دفاع وتحديث الجيش بـ107 مليار دولار
جندي ألماني خلال مناورات "ويتينر هايد" للجيش الألماني في مونستر بألمانيا. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت وزارة المالية الألمانية الأحد إن ألمانيا وافقت على تغيير دستورها للسماح بإنشاء صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو (107.35 مليار دولار) تم اقتراحه بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وستستخدم أموال الصندوق على مدى عدة سنوات لزيادة ميزانية الدفاع العادية لألمانيا بنحو 50 مليار يورو وتمكين البلاد من تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق 2% من ناتجها الاقتصادي على الدفاع سنويا، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو الدولية».

تخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني 
وأبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة في وقت متأخر الأحد من شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي.

وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.

-  محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية
-  ألمانيا تتخلى عن تحفظها وتوافق على إرسال دبابات لأوكرانيا

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد تعهد بعد ثلاثة أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعرض شولتس لانتقادات منذ الغزو بأن دعمه لكييف كان خجولا وبعدم اتخاذ إجراءات ملموسة كافية فيما يتعلق بتسليم أسلحة للجيش الأوكراني. وسيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون «كبح الديون» المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.

تحول كبير في سياسة ألمانيا
ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة.

ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش تحولا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 الى 200 ألف اليوم.

ووفق تقرير نشر في ديسمبر فإن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية «تعمل بكامل طاقتها»، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران. لكن غزو أوكرانيا أيقظ الاهتمام بالقوات المسلحة في ألمانيا الجانحة نحو السلام منذ فظائع الحقبة النازية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المجر : «لا تسوية» مقبولة حاليا بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي

المجر : «لا تسوية» مقبولة حاليا بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي
كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع

المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع
كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟

كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟
«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل البلديات

طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل ...
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج

تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش

رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش
الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا

«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا
البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة

البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة
ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟

ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟
العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء

العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء
معضلة خداع البصر

معضلة خداع البصر
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة 4 في حادث تحطم طائرة ألمانية في كرواتيا
وفاة 4 في حادث تحطم طائرة ألمانية في كرواتيا
بكين تفرض حجرا على الآلاف بعد خرق أحد السكان قيود احتواء تفشي «كوفيد»
بكين تفرض حجرا على الآلاف بعد خرق أحد السكان قيود احتواء تفشي ...
بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا
بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا
ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا.. وباريس «تطالب بتحقيق شفاف»
ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا.. وباريس «تطالب بتحقيق ...
وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به
وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
«فرانس برس»: فرنسا تفتح تحقيقا بحق رئيس «الإنتربول»
«فرانس برس»: فرنسا تفتح تحقيقا بحق رئيس «الإنتربول»...
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا...
المزيد
ألمانيا تغير دستورها لإنشاء صندوق دفاع وتحديث الجيش بـ107 مليار دولار
ألمانيا تغير دستورها لإنشاء صندوق دفاع وتحديث الجيش بـ107 ......
«الصحة العالمية» تستبعد تحول «جدري القرود» إلى جائحة.. وتتحدث عن أمور مجهولة
«الصحة العالمية» تستبعد تحول «جدري القرود» إلى جائحة.. ......
بوتين: روسيا مستعدة للعمل مع تركيا لتسهيل النقل البحري للسلع بما يشمل الحبوب من أوكرانيا
بوتين: روسيا مستعدة للعمل مع تركيا لتسهيل النقل البحري للسلع......
وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به
وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز......
ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا.. وباريس «تطالب بتحقيق شفاف»
ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا.. وباريس «تطالب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط