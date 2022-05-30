«الصحة العالمية» تستبعد تحول «جدري القرود» إلى جائحة.. وتتحدث عن أمور مجهولة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تعتقد أن انتشار مرض جدري القرود خارج أفريقيا سيؤدي إلى جائحة، وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم نقل المرض. وأقرت المنظمة بأن هناك أمور كثيرة مجهولة عن كيفية انتشارهذا المرض.

وقالت كبيرة خبراء جدري القرود د. روزاموند لويس إن غالبية الحالات التي تم رصدها في عديد بلدان من العالم، لوحظت لدى مثليي الجنس، بحسب «يورو نيوز»

250 حالة إصابة بمرض جدري القرود

ومع ذلك، حذرت لويس من أن أي شخص معرض للإصابة، وأشارت لويس إلى أنه من الواضح أن انتقال الفيروس يكون عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، ولم تستثن وجود طريقة جديدة لانتقاله.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية إن 23 بلدا أبلغت عن وجود أكثر250 حالة إصابة بمرض جدري القرود، رغم أن تلك البلدان لم تكن لديها حالات من قبل.

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وجدري القرود ، هو عادة مرض متوسط الشدة ينتقل بالاختلاط الوثيق، ويسبب أعراضا تشبه الحمى والإنفلونزا والتعب والقشعريرة وطفحا جلديا واضحا. وظهرت معظم حالات الإصابة بجدري القردة في أوروبا، وليس في دول وسط وغرب أفريقيا حيث يتوطن الفيروس. ولم تُعلن أي وفيات بالمرض حتى الآن.