Atwasat

«الصحة العالمية» تستبعد تحول «جدري القرود» إلى جائحة.. وتتحدث عن أمور مجهولة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 07:35 مساء
«الصحة العالمية» تستبعد تحول «جدري القرود» إلى جائحة.. وتتحدث عن أمور مجهولة
طقم طبي في إحدى دول غرب أفريقيا. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تعتقد أن انتشار مرض جدري القرود خارج أفريقيا سيؤدي إلى جائحة، وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم نقل المرض. وأقرت المنظمة بأن هناك أمور كثيرة مجهولة عن كيفية انتشارهذا المرض.

وقالت كبيرة خبراء جدري القرود د. روزاموند لويس إن غالبية الحالات التي تم رصدها في عديد بلدان من العالم، لوحظت لدى مثليي الجنس، بحسب «يورو نيوز»

250 حالة إصابة بمرض جدري القرود
ومع ذلك، حذرت لويس من أن أي شخص معرض للإصابة، وأشارت لويس إلى أنه من الواضح أن انتقال الفيروس يكون عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، ولم تستثن وجود طريقة جديدة لانتقاله.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية إن 23 بلدا أبلغت عن وجود  أكثر250 حالة إصابة بمرض جدري القرود، رغم أن تلك البلدان لم تكن لديها حالات من قبل. 

-  «الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»
- «الصحة العالمية» تؤكد ظهور 80 إصابة بجدري القرود في العالم

وجدري القرود ، هو عادة مرض متوسط الشدة ينتقل بالاختلاط الوثيق، ويسبب أعراضا تشبه الحمى والإنفلونزا والتعب والقشعريرة وطفحا جلديا واضحا. وظهرت معظم حالات الإصابة بجدري القردة في أوروبا، وليس في دول وسط وغرب أفريقيا حيث يتوطن الفيروس. ولم تُعلن أي وفيات بالمرض حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع

المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع
كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟

كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟
«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل البلديات

طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل ...
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج

تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش

رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش
الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا

«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا
البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة

البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة
ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟

ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟
العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء

العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء
معضلة خداع البصر

معضلة خداع البصر
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في فرنسا.. وحزب ماكرون الأوفر حظا
انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في فرنسا.. وحزب ماكرون الأوفر ...
وفاة 4 في حادث تحطم طائرة ألمانية في كرواتيا
وفاة 4 في حادث تحطم طائرة ألمانية في كرواتيا
بكين تفرض حجرا على الآلاف بعد خرق أحد السكان قيود احتواء تفشي «كوفيد»
بكين تفرض حجرا على الآلاف بعد خرق أحد السكان قيود احتواء تفشي ...
بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا
بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا
ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا.. وباريس «تطالب بتحقيق شفاف»
ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا.. وباريس «تطالب بتحقيق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
«فرانس برس»: فرنسا تفتح تحقيقا بحق رئيس «الإنتربول»
«فرانس برس»: فرنسا تفتح تحقيقا بحق رئيس «الإنتربول»...
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا...
المزيد
«الصحة العالمية» تستبعد تحول «جدري القرود» إلى جائحة.. وتتحدث عن أمور مجهولة
«الصحة العالمية» تستبعد تحول «جدري القرود» إلى جائحة.. ......
بوتين: روسيا مستعدة للعمل مع تركيا لتسهيل النقل البحري للسلع بما يشمل الحبوب من أوكرانيا
بوتين: روسيا مستعدة للعمل مع تركيا لتسهيل النقل البحري للسلع......
وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به
وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز......
ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا.. وباريس «تطالب بتحقيق شفاف»
ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا.. وباريس «تطالب ......
بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا
بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط