بوتين: روسيا مستعدة للعمل مع تركيا لتسهيل النقل البحري للسلع بما يشمل الحبوب من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، بأن موسكو مستعدة للعمل مع أنقرة لتأمين حرية شحن السلع بحرا بما يشمل الحبوب من أوكرانيا.

وفي مكالمة هاتفية مع إردوغان، أعرب بوتين «عن استعداد الجانب الروسي لتسهيل النقل البحري للسلع من دون أي عوائق، بالتنسيق مع الشركاء الأتراك. وهذا ينطبق أيضا على صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية»، بحسب «فرانس برس».

تصدير الحبوب «بلا قيود»

وأكد بوتين، السبت، «استعداد» بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب «بلا قيود» من أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال بوتين، بحسب بيان صدر عن الكرملين في ختام المكالمة، إن «روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود بما في ذلك الحبوب الأوكرانية القادمة من المرافئ الواقعة على البحر الأسود»، وذلك على خلفية المخاوف من وقوع أزمة غذائية خطيرة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وأكد بوتين، الجمعة الماضية، أن تحميل روسيا مسؤولية تعطل وصول إمدادات الحبوب في العالم بسبب الحملة العسكرية التي تشنها في أوكرانيا، «لا أساس له»، وذلك خلال اتصال هاتفي بمستشار النمسا، كارل نيهامر.

وقال الكرملين في بيان إن «فلاديمير بوتين أكد أن محاولات تحميل روسيا مسؤولية صعوبات تسليم المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية لا أساس لها».