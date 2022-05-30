ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا.. وباريس «تطالب بتحقيق شفاف»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون على تويتر، الإثنين، أن صحفيا فرنسيا كان يعمل في قناةK«BFMTV» وكان يرافق مدنيين على متن حافلة إنسانية لقي مصرعه في أوكرانيا.

وكتب ماكرون أن «الصحفي فريديريك لوكليرك إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. أصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربا من القنابل الروسية»، بحسب «فرانس برس».

«صادم للغاية»

وطالبت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، «بإجراء» تحقيق شفاف في مقتل فريديريك لوكليرك في شرق أوكرانيا أثناء تغطيته لعملية إجلاء أوكرانية قرب سيفيرودونتسك. وأضافت في بيان أن مقتله «صادم للغاية» مطالبة بـ«تحقيق شفاف في أسرع وقت لإلقاء الضوء على ملابسات هذه المأساة».

ويلقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، كلمة خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في حين تسعى الدول الأعضاء الـ27 إلى تبني حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو معلقة بسبب معارضة بودابست للحظر النفطي المقترح.

الدعم المالي لكييف

ويناقش رؤساء الدول والحكومات خلال قمتهم التي تستمر يومين، زيادة الدعم المالي لكييف بعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي. كما على القمة أن تتناول تداعيات أزمة الغذاء المرتبطة بالحرب وتحول الطاقة في القارة الاوروبية للاستغناء عن الغاز الروسي.

لكن وفقا لدبلوماسي كبير، فإن غياب اتفاق على فرض عقوبات جديدة قد يهدد القمة ويؤثر على المسائل الأخرى. وخلال القمة سيلقي فولوديمير زيلينسكي الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما لتجفيف تمويل جهود موسكو الحربية، كلمة عبر الفيديو.