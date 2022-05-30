محكمة أيرلندية تدين جندية سابقة بالانتماء لـ«تنظيم الدولة»

القاهرة - بوابة الوسط

دينت الإثنين، جندية أيرلندية سابقة بالانتماء إلى «منظمة إرهابية»، واعتبر القضاء الأيرلندي، أنها انضمّت وبايعت تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، عندما ذهبت إلى سورية عام 2015.

في المقابل، رأت المحكمة أن ليزا سميث (40 عامًا)، التي غادرت الجيش عام 2011، ليست مذنبة في قضية تمويل منظمة إرهابية بمبلغ قدره 800 يورو، خُصّص بحسب قول سميث لأغراض إنسانية، وفق وكالة فرانس برس.

ودفعت ليزا سميث البالغة 40 عاما، ببراءتها أمام المحكمة الجنائية الخاصة من تهمة الانتماء إلى التنظيم الجهادي بين عامي 2015 و2019، وفق وكالة «فرانس برس».

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كما نفت الجندية المتحدرة من داندالك، على الساحل الشرقي لأيرلندا تهمة تمويل الإرهاب لإرسالها 800 يورو لمساعدة رجل سوري على تلقي علاج طبي في تركيا.

محاكمة لمدة تسعة أسابيع

وخلال المحاكمة التي استمرت تسعة أسابيع، روى الادعاء العام كيف انتقلت سميث، الجندية في قوات الدفاع الأيرلندية التي اعتنقت الإسلام، إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015.

وكانت سميث قد أدت فريضة الحج في مكة عام 2012، وأعربت على «فيسبوك» عن رغبتها بـ«العيش في ظل الشريعة الإسلامية والموت شهيدة».