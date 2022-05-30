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وزير الدفاع التشادي: نحو مئة قتيل في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 01:38 مساء
وزير الدفاع التشادي: نحو مئة قتيل في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب
عناصر من الجيش التشادي في نجامينا، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الدفاع التشادي اللواء داود يايا إبراهيم، إن نحو مئة شخص قتلوا وأصيب أربعون آخرون بجروح قبل أسبوع في اشتباكات بين عمال لمناجم الذهب في شمال تشاد.

وأوضح إبراهيم، في اتصال هاتفي لوكالة «فرانس برس»، الإثنين، أن الاشتباكات جرت في 23 مايو في كوري بوغودي بالقرب من الحدود الليبية، واندلعت إثر «مشادة تافهة بين شخصين ثم تطورت».

- «اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

وتابع يايا إبراهيم، الموجود حاليا في المنطقة، أن اشتباكات أعقبت ذلك بين عمال المناجم مخلفة «نحو مئة قتيل وأربعين جريحاً على الأقل».

وانتشرت عناصر من العسكريين الليبيين، على خلفية اندلاع اشتباكات في منطقة مواقع الذهب الواقعة في بلدة كوري بوغودي بإقليم تبستي قرب حدود ليبيا مع تشاد.

وذكرت جريدة «الوحدة» التشادية، أن عسكريين من اللواء «المجحفل 106»، في بلدة مرزق أقصى الجنوب الليبي، شوهدوا في انتشار جديد لتأمين الحدود الليبية والبلدات النائية، ومكافحة الأنشطة الإجرامية عبر الحدود.

وتعد كوري بوغودي، منطقة مليئة بالمناجم التي غالبا ما يستغلها بشكل سري العديد من المنقبين عن الذهب من جميع أنحاء البلاد، ومن الدول المجاورة مثل ليبيا والنيجر والسودان.

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