الرئيس الصيني يشيد بـ«مناخ جديد» في هونغ كونغ لدى استقباله زعيمها الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، رئيس السلطة التنفيذية المقبل في هونغ كونغ جون لي في بكين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإثنين، وأكد لمسؤول الأمن السابق أن الحكومة المركزية «تثق به تماما».

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن شي، قوله «أعتقد أن إدارة الحكومة الجديدة ستجلب معها مناخا جديدا وتسطر فصلا جديدا في تنمية هونغ كونغ»، بحسب وكالة فرانس برس.

تعيين جون لي رئيسا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ

ومطلع الشهر الحالي، عين جون لي الذي أشرف على حملة قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، رئيسًا للسلطة التنفيذية في هذا المركز المالي والتجاري، على ما أعلنت لجنة تضم موالين لبكين.

وحصل جون لي على 1416 صوتًا من أصوات اللجنة التي تضم 1461 عضوًا بعد حملة خلت من المنافسين.

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فيما اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن تعيين جون لي يشكل «انتهاكًا للمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية»، مؤكدا أن «عملية اختيار لي» هي «مرحلة جديدة في تفكيك مبدأ (بلد واحد نظامان)».