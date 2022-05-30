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جندية أيرلندية سابقة تنفي تهمة الانتماء لتنظيم «داعش» قبل إصدار الحكم عليها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 11:45 صباحا
جندية أيرلندية سابقة تنفي تهمة الانتماء لتنظيم «داعش» قبل إصدار الحكم عليها
الجندية الإيرلندية السابقة ليزا سميث في المحكمة الجنائية في دبلن، 25 يناير 2022، (أ ف ب)
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تصدر محكمة أيرلندية خاصة الإثنين، حكمها في قضية جندية سابقة متهمة بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في سورية، وكانت قد أعربت سابقا عن رغبتها بالعيش في ظل الشريعة الإسلامية والموت شهيدة.

ودفعت ليزا سميث البالغة 40 عاما، ببراءتها أمام المحكمة الجنائية الخاصة من تهمة الانتماء الى التنظيم الجهادي بين عامي 2015 و2019، وفق وكالة «فرانس برس».

كما نفت الجندية المتحدرة من داندالك، على الساحل الشرقي لأيرلندا تهمة تمويل الإرهاب لإرسالها 800 يورو لمساعدة رجل سوري على تلقي علاج طبي في تركيا.

- محاكمة جندية أيرلندية سابقة انضمت إلى «داعش» في سورية

وخلال المحاكمة التي استمرت تسعة أسابيع، روى الادعاء العام كيف انتقلت سميث، الجندية في قوات الدفاع الأيرلندية التي اعتنقت الإسلام، إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015.

وكانت سميث قد أدت فريضة الحج في مكة عام 2012، وأعربت على «فيسبوك» عن رغبتها بـ«العيش في ظل الشريعة الإسلامية والموت شهيدة»..

تذكرة ذهاب إلى تركيا
واشترت سميث تذكرة ذهاب فقط من العاصمة الأيرلندية إلى تركيا، حيث عبرت الحدود إلى سورية وعاشت في الرقة، التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وطلقت سميث زوحها عام 2016، بعد أن فشلت في إقناعه بالانضمام إليها لتتزوج من مواطن بريطاني، كان مسؤولا في التنظيم عن الدوريات على طول الحدود العراقية.

ومع خسارة تنظيم الدولة الإسلامية، للمناطق التي كان يسيطر عليها أمام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أُجبرت سميث على الفرار من الرقة ثم الباغوز، آخر معاقل الجهاديين قبل عودتها إلى أيرلندا.

وألقي القبض عليها عند وصولها إلى مطار دبلن في 1 ديسمبر 2019 مع ابنتها الصغيرة، فيما اعتبر محامو الدفاع بأن وجود سميث على أراضي تنظيم الدولة الإسلامية لا يجعل منها عضوا بحكم الأمر الواقع في الجماعة الجهادية، مشيرين الى أنها قدمت فقط نوعا من المساعدة.

وسيجرى إصدار الحكم في قضية سميث الإثنين، من قبل ثلاثة قضاة وليس هيئة محلفين في المحكمة الجنائية الخاصة التي تعنى بالقضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب والجريمة المنظمة.

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