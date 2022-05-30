قائد الحرس الثوري يتهم «صهاينة» باغتيال الضابط صياد خدائي في طهران

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، «صهاينة» بالوقوف خلف اغتيال العقيد صياد خدائي، بالرصاص في طهران في وقت سابق من مايو، وذلك في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للحرس الإثنين.

وقال سلامي، إن صياد خدائي قضى «على يد أشقى الأشقياء، أي الصهاينة، وإن شاء الله سوف نثأر لدماء الشهيد»، وذلك في تصريحات نقلها موقع «سباه نيوز».

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إلا أن قائد الحرس لم يستخدم عبارة «النظام الصهيوني» التي تستخدم في الخطاب الرسمي للجمهورية الإسلامية، للإشارة مباشرة الى إسرائيل، بحسب وكالة «فرانس برس».

اغتيال العقيد صياد خدائي

وقتل الضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري، عندما أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية، النار عليه في شرق طهران الأسبوع الماضي، فيما حمّل الحرس الثوري الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن العملية.

وقتل صياد خدائي، أبرز هجوم يستهدف شخصية إيرانية على أراضي الجمهورية الإسلامية منذ نوفمبر 2020، حين قتل العالم النووي محسن فخري زاده، بإطلاق نار استهدف موكبه قرب العاصمة، في عملية اتّهمت طهران بها إسرائيل عدوتها اللدودة.