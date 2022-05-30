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المعارضة الأسترالية تنتخب بيتر داتون المتشدد ضد الصين زعيما لها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 09:57 صباحا
المعارضة الأسترالية تنتخب بيتر داتون المتشدد ضد الصين زعيما لها
بيتر داتون عندما كان وزيرا للدفاع في كانبيرا, 13 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
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انتخب المحافظون في أستراليا، بيتر داتون، المعروف بمواقفه المتشددة خصوصا حيال الصين، زعيما للمعارضة الإثنين، في نتيجة يرى فيها كثيرون ميلا للحزب الليبرالي إلى اليمين.

وقال داتون، بعد قبوله المنصب، إن الحكومة العمالية الجديدة التي انتُخبت لإدارة البلاد «ليست مستعدة للحكم ورأينا بالفعل عدم خبرتهم»، متعهّدا بأن يخوض حزبه الانتخابات المقبلة المقررة في 2025 مع خطة «لإزالة الفوضى التي سيخلفها العمال بلا شك»، بحسب وكالة فرانس برس.

ويرث داتون، الذي انتخب من دون منافس، حزبا ليبراليا تلقى ضربة موجعة في انتخابات 21 مايو الحالي، عندما اختار العديد من ناخبيه التقليديين مرشّحين مستقلين تعهّدوا بالتحرّك لمكافحة تغير المناخ.

وسيتعين على زعيم المعارضة الجديد، إعادة بناء حزبه وتوحيد جناحيه المنقسمين بشدة (بين معتدل ومحافظ)، في وقت تبقى مسألة المناخ أبرز قضية عالقة.
ووصف داتون نفسه الإثنين، بأنه «مؤمن بشغف» بحاجة أستراليا إلى «رد مناسب» على قضية خفض الانبعاثات.

وبرز داتون، وهو شرطي سابق، في عالم السياسة من خلال أسلوبه الحازم في التحدث وتصريحاته اللافتة.

الطريقة الوحيدة للمحافظة على السلام هي الاستعداد للحرب
وعندما كان وزيرا للدفاع، شبّه مرارا طموحات الصين التوسعية بألمانيا النازية في ثلاثيات القرن الماضي، وقال حينذاك «الطريقة الوحيدة للمحافظة على السلام هي الاستعداد للحرب».

وأكد الاثنين أن «مسألة الصين في عهد الرئيس شي (جينبينغ)، هي أكبر قضية ستواجهها بلادنا في حياتنا».

- أنتوني ألبانيسي يؤدي اليمين رئيسا لوزراء أستراليا

وأعرب رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون، الذي تخلى عن قيادة الحزب الليبرالي بعد الهزيمة الانتخابية عن «دعمه الكامل» لداتون الإثنين.

كما أشاد رئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيزي، الأسبوع الماضي، بداتون، قائلا إن علاقته به افضل من علاقته مع موريسون.

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