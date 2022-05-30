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العثور على 14 جثة في موقع تحطّم الطائرة النيبالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 08:27 صباحا
العثور على 14 جثة في موقع تحطّم الطائرة النيبالية
موقع حطام طائرة سقطت في منطقة جبلية في نيبال، 30 مايو 2022، (الإنترنت)
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عُثر على 14 جثة حتى الآن، تحت ركام الطائرة التي تحطّمت في منطقة جبلية في نيبال، وعلى متنها 22 شخصا، وفق ما أفادت هيئة الطيران المدني في البلاد الإثنين.

وقال الناطق باسم الهيئة ديو تشاندرا لال كارن لوكالة «فرانس برس»، بعد يوم على وقوع الحادث «عثر على 14 جثة حتى الآن، وما زال البحث متواصلا للعثور على البقية».

سوء الأحوال الجوية تعقد عمليات البحث
وتابع لال كارن: «الطقس رديء جداً لكننا تمكنا من إيفاد فريق إلى موقع حادثة التحطم.. لم يكن من الممكن تسيير رحلة أخرى».

وأمس الأحد، فُقدت الطائرة التي تقل تقل 22 شخصًا، في ظل أجواء صعبة عقدت من عمليات البحث.

وقال الناطق باسم شركة الطيران «تارا آير»، سدرشان بارتاولا، أن طاقم الطائرة مؤلف من ثلاثة أفراد، وهي تقل 19 راكبًا، مضيفا: «نحاول تحديد المنطقة التي يمكن أن تتواجد فيها الطائرة».

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