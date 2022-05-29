زيلينسكي يقيل رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف.. «لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه أقال رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف «لأنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة» منذ بدء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في خطابه الوطني اليومي عقب زيارته شرق أوكرانيا للمرة الأولى منذ الغزو الروسي «لقد أقلت رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية في منطقة خاركيف لأنني أدركت أنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة منذ الأيام الأولى للحرب، لكنه فكر فقط في نفسه»، وفق «فرانس برس».

سنرمّم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة

وتوجّه الرئيس الأوكراني، الأحد، للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي إلى شرق البلاد، حيث زار منطقة خاركيف التي سحبت موسكو منها في الأسابيع الأخيرة قواتها لتعيد نشرها على جبهات أخرى.

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وكتب زيلينسكي، في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق تلغرام، «2229 منزلًا مدمّرًا في خاركيف وفي المنطقة.. سنرمّم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة، إلى خاركيف وكافة المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشرّ».

وسمع دوي عدة انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية بعد ساعات من زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي كان يقوم بأول جولة له خارج منطقة كييف منذ بدء الغزو الروسي.

اشتداد المعارك في إقليم دونباس

وتشتد المعارك في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، حيث أكدت موسكو السبت أن الانفصاليين الموالين لها سيطروا على بلدة ليمان الاستراتيجية التي تشكل معبرًا نحو مدينتَي سلوفيانسك وكراماتورسك الكبريين.

من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الأحد إن القتال في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا ما زال مستمرًا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية السبت.

وقال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تصدت، الأحد، لهجوم روسي على سيفيرودونيتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية في إقليم لوجانسك بمنطقة دونباس في الشرق، لكنها واجهت كذلك زخات من قذائف المدفعية الثقيلة.