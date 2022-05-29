فرنسا تسجل 16 إصابة جديدة بـ«جدري القرود»

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت فرنسا 16 إصابة بشرية جديدة بفيروس جدري القرود، اليوم الأحد، وفق ما كشفت عنه وكالة الصحة الفرنسية «سانت أوبوبليك».

وتركزت غالبية الإصابات داخل منطقة إيل دو فرانس، فيما شهدت كل من نورماندي حالة واحدة، ومثلها في أوفيرني رون ألب الشرقية، واثنتان في أوكسيتاني.

تطعيم المخالطين لمصابي جدري القرود

وحسب وسائل إعلام محلية، سبق وأن نصحت الهيئة بتطعيم المخالطين لمصابي جدري القرود، وهذا للسيطرة على المرض المنتشر حديثًا. وتجدر الإشارة، إلى أنه حتى الآن أعلنت 19 دولة اكتشاف حالات مصابة بالمرض داخلها.

ويُعد جدري القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا. وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيًا من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.

- الإمارات تسجل ثلاث إصابات جديدة بجدري القرود

- «الصحة العالمية»: يمكن وقف انتقال عدوى جدري القرود خارج دول تفشيه

وفيروس جدري القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ «ينتقل إلى الإنسان من الحيوانات»، مع أعراض مشابهة لتلك التي شوهدت بالماضي في مرضى الجدري، رغم أنها أقل حدة من الناحية السريرية، وينتشر وسط وغرب أفريقيا، بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة.

حدوث معظم الحالات في المناطق الريفية

وعُرف جدري القرود أول مرة بين البشر العام 1970 بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لدى صبي عمره 9 سنوات كان يعيش في منطقة جرى القضاء فيها على الجدري العام 1968.

ومنذ ذلك الحين، أبلغ عن حدوث معظم الحالات في المناطق الريفية من الغابات الماطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب أفريقيا. وسجلت أولى الحالات للمرض خارج أفريقيا سنة 2003، في المنطقة الغربية الوسطى من الولايات المتحدة الأميركية.