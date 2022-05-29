Atwasat

أفغانيات يتظاهرن في كابل للمطالبة بحق التعليم والعمل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 05:03 مساء
أفغانيات يتظاهرن في كابل للمطالبة بحق التعليم والعمل
أفغانيات خلال تظاهرة في كابل. (أ ف ب)
alwasat radio

رددت نحو عشرين أفغانية في كابل، الأحد، هتافات «خبز، عمل، حرية» خلال تظاهرة للاحتجاج على القيود الصارمة التي تفرضها حركة طالبان على النساء.

ومنذ استولت على السلطة في أغسطس، قلصت طالبان المكاسب الهامشية التي حققتها النساء خلال فترة التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان التي استمرت عقدين، بحسب «فرانس برس».

 «التعليم حقي! أعيدوا فتح المدارس»
وهتفت المتظاهرات «التعليم حقي! أعيدوا فتح المدارس». وارتدت العديد من المتظاهرات اللواتي تجمّعن أمام وزارة التعليم النقاب. وسارت المتظاهرات بضعة كيلومترات قبل إنهاء المسيرة، بينما انتشر عناصر طالبان في المكان.

-  المذيعات يظهرن بالنقاب على شاشات التلفزيونات الأفغانية
-  القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

وقالت المتظاهرة زهوليا فارسي «أردنا قراءة إعلان لكن طالبان لم تسمح بذلك.. أخذ (عناصرها) هواتف بعض الفتيات ومنعونا من التقاط صور أو تسجيلات لتظاهرتنا». وبعد استيلائها على السلطة، تعهّدت طالبان اتباع نهج أقل تشددًا من ذاك الذي طبع عهدها الأول في السلطة من العام 1996 حتى 2001. 

لكنها فرضت العديد من القيود حتى الآن.  وحظرت على عشرات آلاف الفتيات ارتياد المدارس الثانوية بينما منعت النساء من العودة إلى العديد من الوظائف الحكومية. 

 النساء يلتزمن منازلهن 
كما منعن من السفر وحدهن بينما لم يعد يسمح لهن بزيارة الحدائق العامة في العاصمة إلا في أيام منفصلة عن تلك المخصصة للرجال. وهذا الشهر، أكد القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده أن على النساء بشكل عام التزام منازلهن. 

وصدرت أوامر للنساء بتغطية أنفسهن في الكامل، بما في ذلك وجوههن، لدى مغادرتهن منازلهن. وأثار هذا المرسوم غضبًا دوليًا وأعاد إلى الذاكرة عهد طالبان الأول، عندما فرضت الحركة على النساء ارتداء البرقع.

كما حظرت الحركة التظاهرات المطالبة بحقوق المرأة وتجاهلت دعوات الأمم المتحدة للتراجع عن القيود.  وقاومت بعض الأفغانيات قيود طالبان في البداية ونظمن تظاهرات صغيرة. لكن سرعان ما أوقف المتشددون قادة التجمعات وتم احتجازهن سرًا فيما نفت الحركة بأنه تم اعتقالهن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي

بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي
الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»

الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة

أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
هونغ كونغ تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين للمدينة
هونغ كونغ تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين ...
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران
فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال
فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال
واشنطن «قلقة» حيال «تلاعب» بكين بزيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان
واشنطن «قلقة» حيال «تلاعب» بكين بزيارة المفوضة السامية لحقوق ...
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال ......
المزيد
أفغانيات يتظاهرن في كابل للمطالبة بحق التعليم والعمل
أفغانيات يتظاهرن في كابل للمطالبة بحق التعليم والعمل...
إردوغان: أنقرة لا تنتظر«إذنا» من واشنطن لشن عملية عسكرية في سورية
إردوغان: أنقرة لا تنتظر«إذنا» من واشنطن لشن عملية عسكرية في ......
الرئيس الأوكراني في شرق البلاد للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي
الرئيس الأوكراني في شرق البلاد للمرة الأولى منذ بدء الغزو ......
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد......
واشنطن «قلقة» حيال «تلاعب» بكين بزيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان
واشنطن «قلقة» حيال «تلاعب» بكين بزيارة المفوضة السامية لحقوق......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط