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إردوغان: أنقرة لا تنتظر«إذنا» من واشنطن لشن عملية عسكرية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 04:49 مساء
إردوغان: أنقرة لا تنتظر«إذنا» من واشنطن لشن عملية عسكرية في سورية
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن أنقرة لا تنتظر «إذنًا» من الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية جديدة في سورية، وفق ما نقلت عنه الأحد وسائل إعلام تركية.

وقال إردوغان في تصريح للصحفيين خلال عودته من زيارة إلى أذربيجان «لا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

تحذير أميركي من مغبة شن حملة عسكرية
وردًا على سؤال حول تحذير أميركي من مغبة شن حملة عسكرية جديدة في سورية، قال الرئيس التركي «إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا»، وفق الوكالة.

وكانت الولايات المتحدة أعربت الثلاثاء الماضي على لسان الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن «قلق بالغ» إزاء إعلان إردوغان الإثنين، أن بلاده ستشن قريبًا عملية عسكرية جديدة في شمال سورية لإنشاء «منطقة آمنة» بعمق 30 كيلومترًا على طول حدودها مع جارتها الجنوبية.

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وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية «ندين أيّ تصعيد، ونؤيد الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الراهنة».

ثلاث عمليات عسكرية في سورية 
ومنذ العام 2016، شنّت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في سورية لإبعاد مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تصنّفها أنقرة إرهابية، والتي تحالفت مع الولايات المتحدة في حملتها ضدّ تنظيم «داعش».

وشنّت تركيا عمليتها العسكرية الأخيرة في سورية في أكتوبر 2019 عندما أعلن الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب أن قوات بلاده أنجزت مهمتها في سورية وستنسحب من هذا البلد.

وأثار الهجوم التركي يومها غضبًا شديدًا في الولايات المتحدة، حتى في أوساط حلفاء الرئيس الجمهوري، ما دفع بنائبه مايك بنس إلى زيارة تركيا حيث أبرم اتفاقًا مع إردوغان لوقف القتال.

 انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي 
وقال برايس «نتوقع من تركيا أن تلتزم بالبيان المشترك الصادر في أكتوبر 2019».  وردًا على سؤال حول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما تعارضه تركيا، اعتبر الرئيس التركي أن المحادثات التي أجريت الأربعاء في أنقرة بين الوفود السويدية والفنلندية والتركية لم تكن «على قدر التوقعات» التركية.

وجدّد إردوغان اتهام البلدين بـ«دعم الإرهاب»، معتبرًا أن السويد ليست «صادقة». وتتّهم تركيا البلدين وخصوصًا السويد التي تستقبل جالية كبيرة من الأتراك المقيمين في المنفى بإيواء نشطاء في «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون تنظيمًا إرهابيًا.

وتندد أنقرة كذلك بإيواء البلدين مناصرين للداعية فتح الله غولن الذي تتّهمه بتدبير المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في يوليو 2016.

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