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ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 03:44 مساء
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات
نقل جثث إلى شاحنة مبردة بالقرب من مستشفى وايكوف هايتس في نيويورك. (أ ف ب)
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة، حتى الساعة 1201 صباح اليوم الأحد، بتوقيت غرينتش، لتبقى عند 84 مليون إصابة تقريبًا، وفقًا لبيانات جامعة «جونز هوبكنز» ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة اليومي (0.1%) خلال الأسبوع الماضي.

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وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 9.56 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن التوقيت نفسه أمس.

وشهدت ولاية نيوجيرسي زيادة بنسبة 0.2% في عدد الحالات، مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2.39 مليون حالة.

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