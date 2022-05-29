ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة، حتى الساعة 1201 صباح اليوم الأحد، بتوقيت غرينتش، لتبقى عند 84 مليون إصابة تقريبًا، وفقًا لبيانات جامعة «جونز هوبكنز» ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة اليومي (0.1%) خلال الأسبوع الماضي.

تجاوزت المليون.. أميركا تسجل أعلى حصيلة عالمية لوفيات «كورونا»

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 9.56 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن التوقيت نفسه أمس.

وشهدت ولاية نيوجيرسي زيادة بنسبة 0.2% في عدد الحالات، مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2.39 مليون حالة.