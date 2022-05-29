Atwasat

فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 02:09 مساء
فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال
أقرباء لركاب طائرة فقد أثرها في أجواء نيبال, 29 مايو 2022, (أ ف ب)
alwasat radio

فُقدت طائرة تقل 22 شخصًا في أجواء منطقة جبلية في النيبال، وفق ما أعلنت، الأحد، شركة الطيران «تارا آير» والسلطات، في حين يعقِّد سوء الأحوال الجوية عمليات البحث.

وقال الناطق باسم الشركة، سدرشان بارتاولا، ومقرها كاتماندو في تصريح لوكالة «فرانس برس»، «فُقد الاتصال برحلة داخلية متجهة إلى جومسوم من بوخارا».

وأقلعت الطائرة من طراز «توين أوتر»، وتعمل بمحركين من مدينة بوخارا (وسط غرب النيبال) عند الساعة 09.55 (04.10 بتوقيت غرينتش) قبل فقدان الاتصال اللاسلكي معها.

وأشار بارتاولا إلى أن طاقم الطائرة مؤلف من ثلاثة أفراد، وهي تقل 19 راكبًا، قائلًا: «نحاول تحديد المنطقة التي يمكن أن تتواجد فيها الطائرة».

وتستغرق الرحلة جوًا بين جومسوم المعروفة كنقطة انطلاق للذين يقصدون جبال الهيمالايا، وبوخارا ثاني أكبر مدينة في النيبال، الواقعة على بعد 200 كلم إلى الغرب من العاصمة كاتماندو، 20 دقيقة.

مروحيتان لإجراء عمليات البحث
وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية فانيندرا ماني بوخاريل، بأنه جرى إرسال مروحيتين لإجراء عمليات البحث، موضحًا أن الرؤية ضعيفة.

وقال: «قد يبطئ سوء الأحوال الجوية عمليات البحث، والرؤية ضعيفة إلى درجة أننا لا نستطيع رؤية شيء».

وحقق قطاع النقل الجوي النيبالي طفرة حقيقية في السنوات الأخيرة، لا سيما على صعيد نقل السياح وهواة المشي وتسلق الجبال والشحن في مناطق نائية يصعب الوصول إليها برًا.

ونيبال بلد فقير في منطقة الهيمالايا، وسجلها على صعيد الأمن الجوي رديء، بسبب ضعف تدريب الطيارين وصيانة الطائرات.

وأغلق الاتحاد الأوروبي، أجواءه أمام كل شركات الطيران النيبالية لأسباب مرتبطة بالسلامة، وتضم البلاد مطارات يعد بعضها من الأبعد والأخطر في العالم، تقع في قمم تغطيها الثلوج.

وفي مارس 2018، قضى 51 شخصًا جراء تحطم طائرة بنغالية تابعة لشركة «يو-إس بانغلا» على مقربة من مطار كاتماندو.

وفي العام التالي قضى ثلاثة أشخاص بعدما تعرَّضت طائرة لمشاكل خلال الإقلاع أدت لاصطدامها بطائرتين مروحيتين.

ووقع الحادث في مطار لوكلا الذي يعد بوابة للمتوجهين إلى إيفريست، وهو معروف بأن عمليتي الإقلاع منه والهبوط فيه تعدان من الأكثر تعقيدًا في العالم.

أخطر حادثة على صعيد الخسائر البشرية
وتعود أخطر حادثة على صعيد الخسائر البشرية إلى العام 1992 حين قضى 167 شخصًا كانت تقلهم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، تحطمت قرب مطار كاتماندو.

وقبل شهرين قضى 113 شخصًا من جراء تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية التايلاندية «تاي إيرويز» في المنطقة نفسها.

وفي مايو افتُتح ثاني مطار دولي في النيبال في بهايراهاوا، لتمكين الحجاج البوذيين الوافدين من كل أنحاء آسيا من الوصول إلى لومبيني القريبة، حيث مسقط رأس بوذا.

والمشروع الذي بلغت تكلفته 76 مليون دولار، من المفترض أن يخفف الضغط عن مطار كاتماندو الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
بايدن يزور تكساس لمواساة أقارب ضحايا إطلاق النار الدامي في مدرسة يوفالدي
بايدن يزور تكساس لمواساة أقارب ضحايا إطلاق النار الدامي في مدرسة ...
هونغ كونغ تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين للمدينة
هونغ كونغ تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين ...
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران
فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال
فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال ......
المزيد
الرئيس الأوكراني في شرق البلاد للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي
الرئيس الأوكراني في شرق البلاد للمرة الأولى منذ بدء الغزو ......
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد......
واشنطن «قلقة» حيال «تلاعب» بكين بزيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان
واشنطن «قلقة» حيال «تلاعب» بكين بزيارة المفوضة السامية لحقوق......
فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال
فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال...
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط