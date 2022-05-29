فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال

القاهرة - بوابة الوسط

فُقدت طائرة تقل 22 شخصًا في أجواء منطقة جبلية في النيبال، وفق ما أعلنت، الأحد، شركة الطيران «تارا آير» والسلطات، في حين يعقِّد سوء الأحوال الجوية عمليات البحث.

وقال الناطق باسم الشركة، سدرشان بارتاولا، ومقرها كاتماندو في تصريح لوكالة «فرانس برس»، «فُقد الاتصال برحلة داخلية متجهة إلى جومسوم من بوخارا».

وأقلعت الطائرة من طراز «توين أوتر»، وتعمل بمحركين من مدينة بوخارا (وسط غرب النيبال) عند الساعة 09.55 (04.10 بتوقيت غرينتش) قبل فقدان الاتصال اللاسلكي معها.

وأشار بارتاولا إلى أن طاقم الطائرة مؤلف من ثلاثة أفراد، وهي تقل 19 راكبًا، قائلًا: «نحاول تحديد المنطقة التي يمكن أن تتواجد فيها الطائرة».

وتستغرق الرحلة جوًا بين جومسوم المعروفة كنقطة انطلاق للذين يقصدون جبال الهيمالايا، وبوخارا ثاني أكبر مدينة في النيبال، الواقعة على بعد 200 كلم إلى الغرب من العاصمة كاتماندو، 20 دقيقة.

مروحيتان لإجراء عمليات البحث

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية فانيندرا ماني بوخاريل، بأنه جرى إرسال مروحيتين لإجراء عمليات البحث، موضحًا أن الرؤية ضعيفة.

وقال: «قد يبطئ سوء الأحوال الجوية عمليات البحث، والرؤية ضعيفة إلى درجة أننا لا نستطيع رؤية شيء».

وحقق قطاع النقل الجوي النيبالي طفرة حقيقية في السنوات الأخيرة، لا سيما على صعيد نقل السياح وهواة المشي وتسلق الجبال والشحن في مناطق نائية يصعب الوصول إليها برًا.

ونيبال بلد فقير في منطقة الهيمالايا، وسجلها على صعيد الأمن الجوي رديء، بسبب ضعف تدريب الطيارين وصيانة الطائرات.

وأغلق الاتحاد الأوروبي، أجواءه أمام كل شركات الطيران النيبالية لأسباب مرتبطة بالسلامة، وتضم البلاد مطارات يعد بعضها من الأبعد والأخطر في العالم، تقع في قمم تغطيها الثلوج.

وفي مارس 2018، قضى 51 شخصًا جراء تحطم طائرة بنغالية تابعة لشركة «يو-إس بانغلا» على مقربة من مطار كاتماندو.

وفي العام التالي قضى ثلاثة أشخاص بعدما تعرَّضت طائرة لمشاكل خلال الإقلاع أدت لاصطدامها بطائرتين مروحيتين.

ووقع الحادث في مطار لوكلا الذي يعد بوابة للمتوجهين إلى إيفريست، وهو معروف بأن عمليتي الإقلاع منه والهبوط فيه تعدان من الأكثر تعقيدًا في العالم.

أخطر حادثة على صعيد الخسائر البشرية

وتعود أخطر حادثة على صعيد الخسائر البشرية إلى العام 1992 حين قضى 167 شخصًا كانت تقلهم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، تحطمت قرب مطار كاتماندو.

وقبل شهرين قضى 113 شخصًا من جراء تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية التايلاندية «تاي إيرويز» في المنطقة نفسها.

وفي مايو افتُتح ثاني مطار دولي في النيبال في بهايراهاوا، لتمكين الحجاج البوذيين الوافدين من كل أنحاء آسيا من الوصول إلى لومبيني القريبة، حيث مسقط رأس بوذا.

والمشروع الذي بلغت تكلفته 76 مليون دولار، من المفترض أن يخفف الضغط عن مطار كاتماندو الدولي.