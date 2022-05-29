زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة «قصرشيرين»، بمحافظة كرمانشاه غرب إیران.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، فقد وقع الزلزال صباح اليوم على عمق 13 كيلومترًا من سطح الأرض، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»..

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وسبق أن ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة المنطقة نفسها العام 2017 ، ما أودى بحياة 620 شخصًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 12 ألفًا آخرين، ولم تسجل على الفور تقارير بسقوط ضحايا أو أضرار جراء زلزال اليوم.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة، تحت قشرة الكرة الأرضية.