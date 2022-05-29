Atwasat

زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 01:21 مساء
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران
مؤشر قياس زلزال. (الإنترنت)
alwasat radio

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة «قصرشيرين»، بمحافظة كرمانشاه غرب إیران.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، فقد وقع الزلزال صباح اليوم على عمق 13 كيلومترًا من سطح الأرض، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»..

- ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى قيد الإنشاء في إيران إلى 18 شخصا

وسبق أن ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة المنطقة نفسها العام 2017 ، ما أودى بحياة 620 شخصًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 12 ألفًا آخرين، ولم تسجل على الفور تقارير بسقوط ضحايا أو أضرار جراء زلزال اليوم.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة، تحت قشرة الكرة الأرضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
بايدن يزور تكساس لمواساة أقارب ضحايا إطلاق النار الدامي في مدرسة يوفالدي
بايدن يزور تكساس لمواساة أقارب ضحايا إطلاق النار الدامي في مدرسة ...
هونغ كونغ تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين للمدينة
هونغ كونغ تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين ...
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران
فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال
فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال ......
المزيد
الرئيس الأوكراني في شرق البلاد للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي
الرئيس الأوكراني في شرق البلاد للمرة الأولى منذ بدء الغزو ......
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد......
واشنطن «قلقة» حيال «تلاعب» بكين بزيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان
واشنطن «قلقة» حيال «تلاعب» بكين بزيارة المفوضة السامية لحقوق......
فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال
فقدان طائرة تقل 22 شخصا في أجواء نيبال...
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران
زلزال بقوة 4.4 درجة غرب إيران...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط