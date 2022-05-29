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بايدن يزور تكساس لمواساة أقارب ضحايا إطلاق النار الدامي في مدرسة يوفالدي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 12:14 مساء
بايدن يزور تكساس لمواساة أقارب ضحايا إطلاق النار الدامي في مدرسة يوفالدي
الرئيس الأميركي جو بايدن عند وصوله إلى قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان بتاريخ 22 مايو 2022. (أ ف ب)
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بعد خمسة أيام على المجزرة في مدرسة ابتدائية في يوفالدي، يزور الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، المدينة الواقعة في ولاية تكساس، للتعبير عن تضامنه مع أقارب ضحايا إطلاق النار الذي صدم الولايات المتحدة، وأحيا الجدل حول حيازة الأسلة النارية.

وقال بايدن، في خطاب ألقاه السبت، «لا يمكننا منع المآسي، أعلم ذلك.. لكن يمكننا جعل أميركا أكثر أمانًا»، مبديًا أسفه لـ«مقتل هذا العدد من الأبرياء في هذا العدد من الأماكن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقُتل 19 طفلًا ومعلمتان، الثلاثاء، في مدرسة روب الابتدائية عندما أطلق سالفادور راموس (18 عامًا) النار، في أحد حوادث إطلاق النار الأكثر دموية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وكان بايدن (79 عامًا)، الكاثوليكي المتدين الذي فقد اثنين من أولاده هما طفلة رضيعة قضت في حادث سير، وابن بالغ قضى بمرض السرطان، في خطابه الثلاثاء، إن «خسارة طفل أشبه باقتلاع جزء من روحك منك».

بحاجة لمساعدة الكونغرس
ويلتقي بايدن في يوفالدي عائلات ضحايا ومسؤولين محليين ومسؤولين دينيين، وسيكون قادرًا على إيجاد الكلمات المناسبة ليواسي أقارب الضحايا في معاناتهم، لكن لن يكون بإمكانه قطع وعود باتخاذ خطوات تلبي المطالب بفرض رقابة أكثر صرامة على حيازة واستخدام الأسلحة النارية.

ولا يمكن للديمقراطيين في ظل غالبيتهم الضئيلة جدًا في الكونغرس، تمرير تشريعات مهمة بهذا الصدد، إذ هم بحاجة إلى إقناع بعض الجمهوريين بالتصويت معهم لضمان الحصول على الغالبية الضرورية لذلك.

وحرصًا منه على عدم إقحام بايدن في المعركة السياسية، أعلن البيت الأبيض الخميس، على لسان الناطقة باسمه كارين جان بيار، أنه «بحاجة لمساعدة الكونغرس».

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وفي رسالة مماثلة، شددت نائبة الرئيس كامالا هاريس، السبت، على أن أعضاء الكونغرس «يجب أن يتحلوا بالشجاعة للوقوف بشكل نهائي، في وجه لوبي الأسلحة وتمرير قوانين أمنية منطقية بشأن الأسلحة النارية».

«ستموتون جميعًا»
وأغرقت عملية إطلاق النار في يوفالدي وصور وجوه الأطفال القتلى، الولايات المتحدة مجددًا في كابوس عمليات إطلاق النار في المدارس، فيما يركز سكان المدينة الصغيرة الآن على معاناة الناجين.

وقال أومبيرتو رينوفاتو (33 عامًا) السبت لوكالة «فرانس برس»، «يجب أن نساعد هؤلاء الأطفال على الخروج من هذه الصدمة، من هذا الألم».

ونشرت وسائل إعلام أميركية، السبت، شهادات لأطفال نجوا من المجزرة يصفون فيها الرعب الذي عاشوه في مدرستهم.

ودخل المهاجم الصف وأوصد بابه وقال للأطفال: «ستموتون جميعًا»، قبل أن يباشر إطلاق النار عليهم، وفق ما روى الناجي سامويل ساليناس (10 أعوام) لقناة «إيه بي سي».

وأضاف الطفل: «أعتقد أنه صوب نحوي»، لكن كرسيًا بينه وبين مطلق النار أنقذه من الرصاصة.

إثر ذلك، حاول ساليناس «التظاهر بالموت» في الغرفة المخضبة بالدماء، حتى لا يستهدفه مطلق النار.

وعمدت ميا سيريلو (11 عامًا) إلى الوسيلة ذاتها بتحويل انتباه سلفادور راموس عنها، فلطخت نفسها بدم رفيق لها قتل بجانبها، كما أوضحت لشبكة «سي إن إن» في شهادة لم تصور، ورأت راموس يقتل معلمتها بعدما قال لها «تصبحين على خير».

وأكد التلميذ دانيال لجريدة «واشنطن بوست»، أن الضحايا امتنعوا عن الصراخ أثناء انتظارهم وصول الشرطة لإنقاذهم، وقال: «كنت خائفًا ومجهدًا لأن الرصاص كاد يصيبني».

وأوضح أن معلمته التي أُصيبت في الهجوم لكنها نجت، طلبت من التلاميذ «التزام الهدوء» و«عدم التحرك».

الأطفال الناجون يعانون صدمة
من جهتها قالت والدته بريانا رويز، إن الأطفال الذين نجوا «يعانون صدمة، وسيتعين عليهم التعايش معها طوال حياتهم».

واستغرقت الشرطة نحو ساعة، الثلاثاء، قبل التدخل لوقف المجزرة رغم تلقيها اتصالات استغاثة عدة من تلاميذ، وكان هناك 19 عنصر أمن خارج المدرسة، لكنهم انتظروا وصول وحدة من شرطة الحدود.

وقامت سلطات ولاية تكساس، الجمعة، بنقد ذاتي، وأقرت بأن الشرطة اتخذت «قرارًا خاطئًا» بعدم دخول المبنى بسرعة.

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