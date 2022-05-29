مقتل جندي تركي سابع بالعراق في غضون 5 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن جنديًا تركيًا قُتل فيم أُصيب آخر السبت، خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد.

وترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها، منذ الثلاثاء إلى سبعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وانفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور الجندييْن، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتنفذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق، حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

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ويخوض حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة «إرهابية»، تمردًا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

عمليات «المخالب» التركية في العراق

ومنتصف أبريل الماضي، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عامًا قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم «قفل المخلب»، بعد عمليتي «مخلب النمر» و«مخلب النسر» اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق العام 2020.

كذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، إطلاق عملية عسكرية جديدة قريبًا في شمال سورية تهدف إلى إقامة «منطقة آمنة» لأنقرة بعرض 30 كيلومترًا عند حدودها.